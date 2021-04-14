人氣組合MIRROR雖然出道年資短，但勝在各成員年輕又肯搏，沒有太大偶像包袱下，成功吸納大批fans。今晚MIRROR成員之一的呂爵安（Edan）在社交平台貼出新照，他將頭髮全向下梳，雖然他形容為「barcode頭」，但網民紛紛指他勁似河童，又問他的偶像包袱去哪兒了。

Edan在IG中寫道：「呢個barcode頭係內含玄機，係會幫助到各位男士去build up自己嘅形象……（中略）呢個髮型就係特登設計成一把傘嘅形狀，象徵住你係擁有遮風擋雨嘅能力，女士們見到呢個頭，一定會頓時安全感十足。如果你以為呢個頭淨係象徵住一把遮，咁你就錯了，認真啲望一望，其實佢仲係一個屋頂嘅形狀，呢個屋頂象徵住 home（家）。所以擁有呢個頭嘅男人肯定好有家庭觀念，絕對畀到女士們可靠嘅感覺。」

雖然人人都指Edan似河童，但這個河童look的中心位卻有數條頭髮如同噴泉般彈出，Edan再解釋指：「頭頂中心上面嘅毛毛，代表呢個人嘅想像力，係好似噴水池一樣，創意如泉湧，所以剪咗呢個頭嘅男士，肯定可以keep住畀好多新鮮感對方。」Edan越讚越開心，他更極力推介男士們要快點跟他去剪同一個髮型，他又笑言：「爵安喺到全力支持大家，唔使多謝我，幫到大家我都好開心。」

Edan公開新相後，短時間已吸過萬like，他的隊友江𤒹生（Anson Kong）留了幾個笑到喊的表情符號，Edan留言問對方：「Wanna try？」（想試嗎？）而已經返無綫的周家怡亦有留言給Edan說：「唔好轉髮型，keep住keep住。」Edan坦言：「我驚我以後冇嘢做。」十分搞笑。另有不少網民留言問Edan是否扮河童，又問他的偶像包袱去哪兒了，但其實Edan沒有忘記自己的偶像身份，他特別在tag中加入「我係偶像」及「我真係偶像」，令事件更笑趣味。

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