現年40歲的韓國「童顏女星」張娜拉近日孖男團CNBLUE的鄭容和合作KBS靈異喜劇《大發不動產》，新劇今日首播，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看新劇。

韓圈肌肉男

《大發不動產》講述地產公司社長洪智雅（張娜拉飾）繼承了母親的驅魔能力，致力為鬧鬼的房屋進行淨化工作，遇上不相信鬼神之說、卻藉此斂財的騙子吳仁範（鄭容和飾），二人攜手展開奇幻而溫暖的有趣故事。

早前劇組就公開了鄭容和半裸上身、大晒胸肌的「出浴照」，引起網民熱議。31歲的鄭容和本來身形纖細，近年迷上健身後成功晉升韓圈中的肌肉男。由於他積極運動，因此他笑言當兵時絕不辛苦，更在服役時奪得「體力第一名」、「特級戰士獎」等獎項，據知他還可以在兩分鐘內做120下掌上壓，體力驚人。

公開健身餐單

早前鄭容和的健身教練接受訪問時就公開鄭容和的「健身餐單」，表示：「沒有拍攝工作的話，他幾乎每日都會運動。飲食上也相當控制，偶然還會發短訊或者打電話給我，問我能不能吃這個東西，也會根據營養成份表來考慮進食份量。如果你去檢查他的雪櫃，就會發現入面都是高蛋白質和碳水化合物的食物，他只吃健康的食物，而且也不怎麼喝酒。」鄭容和亦曾在訪問中表示：「退伍後重新學習了拳擊，現在起身後會先吃雞胸肉，然後出門打拳一小時，回家後吃午餐再補眠。下午工作，晚上7時左右再去健身。」

為張娜拉回歸

事隔4年以《大發不動產》回歸電視圈，鄭容和透露演出原因全因張娜拉：「一看到張娜拉前輩確定演出，便覺得一定要接拍這部作品。」劇組也透露二人是「從演技到笑點都默契十足的靈魂好友」。

出中文EP

另外，鄭容和除了忙拍劇亦忙唱歌，將推出首張中文EP《和.唱 STAY IN TOUCH》，新EP一共收錄4首中文歌，而且更邀請了R3HAB、林俊傑等不同音樂人合作。對於首次挑戰出中文EP，他坦言：「沒料到會這麼難。」鄭容和說以往在錄音的時候不會特別吃力，但這次確實是一次大的挑戰，不過他也樂在其中，而《和.唱 STAY IN TOUCH》將於6月22日全球同步推出。

在《和.唱 STAY IN TOUCH》推出前，鄭容和會先公開R3HAB重新製作EDM REMIX版本、他跟林俊傑合作的歌曲《CHECKMATE》，《CHECKMATE (R3HAB REMIX)》將於後日率先公開。

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