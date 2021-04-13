人氣組合MIRROR昨日在旺角出席扭蛋機活動，成員姜濤前日被爆暗撻ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》的女團成員黃曉文（Candy Wong，藝名黃曦誼），二人於今年情人節前夕，前後腳在Ig story分享中環同一地點的街景相。惟翌日Candy卻留言「被人玩」，姜濤則在活動上兩度腳軟，二人疑似嗌大交分手。

僅間中網上閒聊

姜濤昨日在活動上，被問到是否與Candy情海翻波，姜濤即時否認：「係一個誤會，我都係睇報道先知佢嗰日都有行嗰度，嗰日我係跑步，經過每個地方我都會打卡，所以產生咗誤會，唔好意思。」姜濤更強調跟Candy只是合作拍微電影《戀愛要在生日前》而認識，當中還有隊友陳卓賢（Ian），但拍完後他跟Candy沒見面，閒時亦只會在Ig聊兩句。

有份拍攝微電影的Ian自公開與盧慧敏（Amy Lo）拍拖後，與Candy互相取消追蹤Ig，Ian表示：「我Ig follow異性都唔多，當時合作係有follow，但私下冇乜聯絡，我又唔會follow到好足，所以就unfollow。」姜濤即接口說：「我哋follow邊個，都唔係我哋自己決定，係公司……」在旁的經理人「花姐」黃慧君即搶着說：「一定要follow我囉！」隊長楊樂文（Lokman）更出口解圍：「做咗公眾人物真係唔方便，有啲真係要斬立決，好似新年大掃除咁，炮竹一聲除舊歲。」隊友江𤒹生（Anson Kong）也開腔：「啱啱出道嘅時候，fans會好留意我哋follow咗邊個異性，所以我都unfollow一啲女仔朋友。」講到MIRROR看來要變成絕緣體，Anson Kong笑說：「OK嘅，份糧包埋！」

至於另一當事人Candy日前接受《壹週刊》訪問，承認與姜濤合作後仍保持聯絡，又指大家是年輕人，有共同愛好，自然十分投契，但只視姜濤和Ian是哥哥。提到與Ian互相取消追蹤Ig，她就表示因各有各忙而少了聯絡，所以沒有深究原因。她更感激與姜濤等合作過後，沒有受到「鏡粉」攻擊，反而多了人支持她。

與鏡粉冰釋前嫌

此外，MIRROR早前在梅窩拍節目時與粉絲起衝突，但昨日現場所見，各成員均有支持者舉牌助威，據知昨早5時多已有粉絲到場霸位。問到是否已和粉絲正式和解，Lokman和Anson Kong均表示：「有啲係會激進啲，但我又覺得冇乜事喎，反而我覺得關係好咗。」事實上，姜濤近日人氣有增無減，早前就取代周柏豪，與蔡卓妍（阿Sa）為HPV疫苗拍廣告，姜濤在拍攝完成自己的部份後，還親自去阿Sa拍攝場地探班。