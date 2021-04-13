總看到嘲笑別人年紀而取得優越的傢伙，用膚淺認知能力或者簡單得要死的方式指點世途，評個口沫橫飛。從不理解針對「老嘢」甚至「死老嘢」的笑點，前設必是閣下有幸吃了靈芝草長生不死。

流行歌當然是當下文化，時代變異，新陳代謝，平常得如花開花謝。偏偏這個城市有種人樂極賣弄青春常駐。純粹用自己「識同唔識」來評優劣，問題是你又識幾多？如果要談流行音樂，不同世代有不同聲音節奏，哪怕衫褲鞋襪也可改朝換代，但一句「我唔識」便否定別人存在，哀哉乎？突然想到年華老去的Madonna被惡意問到有新世代年輕歌手質疑她的競爭力，一代妖后氣定神閒回答：「誰都會老。」

老與不老不及廢與不廢嚴重。廢到最後仍是廢，老到最後是人生。難道天底下有人可以擁抱兩次16歲？在我青年時期，曾跟一位香港音樂雜誌先鋒前輩Sam Jor聊天，問到底音樂世界之宏大，如何去選擇音樂，他說連他終極一生也不可能把所有歌聽完，要去挑選為何不由經典聽起，流行樂就是不停演化，尋根是有趣事情，假如沒有前人撒種，那來後面的老樹。想了又想，我的「音樂里程」真箇是這樣開始的。

聽音樂主觀得像喝牛奶，有人認為營養價值卻又有人會嘔吐，甚至有專家說這是腦下垂松果體受性問題。無論如何不過是喜歡不喜歡，未聽過有人會說因為你是死老鬼所以不好聽不能聽，可惜這種事正於小城天天上演。沒人阻擋你飛揚青春美麗，但不用刻意詛咒前面出生的人，各有前因各處風景。

我確實在中年開始才真正懂法蘭仙納度拉，我才明白當年約翰連儂說的話，坂本龍一原來啟蒙者是山下達郎，到後來懂了貓王的反叛，也重看了占士甸電影，我追蹤了《北非諜影》的卡薩布蘭卡，於是再看了二次大戰紀錄片，直至我認識了越戰時的音樂，再去了解黑人解放運動的藍調與騷靈。

世界未有因誰停住運行，而你可以後生幾耐？

撰文：陳海琪

本欄逢周三刊出

【藍調時光】

廣播人。寫作人。電視節目主持人。一直相信：只有逆風而行，才知道飛翔的力量。