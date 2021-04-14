資深藝人黃樹棠（求叔）不敵癌魔於上周日（10日 )病逝，終年77歲。今日其任職配音的兒子黃榮璋（章魚）在社交網公佈亡父喪禮安排，將於5月5日在世界殯儀館設靈，翌日火化。

黃榮璋寫道：「首先我想喺度多謝愛護我爸爸、關心我爸爸、不捨得我爸爸的咁多位親朋好友，今天我亦已幫爸爸安排好所有後事，我們會在5月5日於世界殯儀館設靈，5月6日會前往火化場火化，到時會按我爸爸的意願，不會進行任何儀式。」而5月5日設靈當晚8時至9時，會設立公祭時間，讓影迷送別求叔。黃榮璋上載合照並hashtag「#永遠懷念 #黃樹棠」以示對亡父的思念。

網民都留言叮囑黃榮璋保重，並以《楚留香》的歌詞：「來得安，去也寫意」，悼念在劇中扮演「中原一點紅」的黃樹棠。《楚留香》是1979年播出的無綫經典劇，鄭少秋扮演「楚留香」，黃樹棠飾演「中原一點紅」，吳孟達扮演「胡鐵花」，女主角是汪明荃，當年劇集大受歡迎，黃樹棠在臨終前，亦是向兒子唱出《楚留香》的歌詞道別，想不到「胡鐵花」和「中原一點先」已先後因癌症病逝，令人欷歔。

香港電台為悼念黃樹棠，港台電視 31 集合了5套單元劇，其中黃樹棠飾演獨居的阿伯、搭棚的老師傅、脾氣古怪的長者、低下階層的保安，都演得出神入化。5套劇集將於本周五、日及下周一播出，一起重溫以作紀念。

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