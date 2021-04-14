5歲女童疑遭虐待致死案，陪審員昨日裁定生父及繼母均謀殺罪成，李綺雯今日凌晨翻閱新聞，覺得判決相比起女童生前所受的痛苦，簡直微不足道。她憶起當初得知事件時，非常心痛，更擔心是親眼看着妹妹受虐致死的哥哥，將來會怎樣。

李綺雯於IG撰長文表示寧願領養，也不決定生小朋友，「由細到大我已經接觸過好多家庭問題嘅小朋友。嗰刻我已經諗住如果我有能力，我寧願領養呢啲好需要愛嘅小朋友，都唔會諗住自己生。因為已經太多生命受苦，若有能力不如先照顧他們。」她覺得生兒育女並非易事，沒有十足把握照顧下一代，還是不要去生。

抱感恩的心面對孩子來臨

她再指好多人覺得「係我生你出來」，但她認為這不是對仔女的恩典，是父母需要對仔女肩負責任，她再說：「生命唔係人去賜予，而係上天賜畀你。係應該多謝個天畀你小朋友去學習去愛。所以親生同領養都係一樣，好多領養者都唔會以恩主心態去對領養嘅小朋友，而係感激對方來到自己嘅家庭，讓自己可以去愛。」

遺憾未有能力領養

最後她遺憾自己依然未有能力領養小朋友，加上年紀亦接近超過要求，她希望有能力又喜歡小朋友的人，可以從領養這個方向作考慮，「我相信當每個人都有一個有愛嘅童年，社會會少好多悲劇。」

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