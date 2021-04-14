韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知近日是非纏身，同時又被指私生活混亂，先後被爆曾戀金正鉉、金秀賢、金秀賢表哥等人，網上更流傳她曾和數名導演交往過，當中矛頭指向男神金秀賢主演的神劇《來自星星的你》的張太侑導演，今年49歲的張太侑今日透過律師方面否認緋聞。

將採取法律行動

張太侑方面發表聲明，指近日網上流傳「張太侑導演和演員徐睿知有着超友誼關係」的文章，又指因為緋聞張太侑才被飛出當時拍攝中的電視劇，張太侑方面強調和徐睿知並不是那種關係，而且與對方沒見過一面，亦從未討論過一起合作，也未曾因為她從執導中的電視劇下車。對於網上的虛假流言，張太侑亦十分憂慮，聲明中要求不要再散佈、誇大、編造和張太侑相關的流言，同時強調會就流言以損害名譽為理由，採取法律行動。

要求wallpaper換相

而是非纏身的徐睿知被爆曾涉校園暴力外，今日凌晨又有多名聲稱曾與她合作的工作人員於網上發功力數曾遭徐睿知欺凌，令她再次登上熱搜榜。當中工作人員發文大爆徐睿知的人品，指因為犯小錯就遭徐睿知用呼出來的香煙吐在臉上，如果徐睿知心情不好不吃飯時，工作人員也不被允許吃飯。工作人員因為通宵拍攝，為了保持清醒會食糖，徐睿知卻會即時阻止，又要求工作人員要誇獎自己，就連工作人員的手機wallpaper也要換成她的靚相。

被迫吸二手煙

爆料亦指徐睿知強行要求工作人員加入其fans club，又要他們在新聞下留言讚她漂亮，力數她人前人後兩個樣：「辱罵是基本，她經常抽煙，工作人員被迫吸二手煙，有一點犯錯就會被她教訓，經常用粗俗用語罵人，不把工作人員當人看，只把工作人員當成豬。」

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