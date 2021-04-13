現年31歲的ERROR成員郭嘉駿（193）憑2018年ViuTV節目《全民造星》中搞笑騎呢形象突圍而出，最近更因率直又敢言的個性而人氣急升。事緣無綫繼醜化姜濤後，曾志偉於大前晚《開心大綜藝》開播前受訪，明踩ViuTV收視只得4點、題材偏門，事後193反擊無綫︰「收視點得嗰幾百部電視機。」敢言獲網友力挺，還被封為「娛樂圈的清泉」，人氣急升，其Ig賬戶追蹤人數一日急增逾二萬達至11萬人，認真厲害。

氣勢如虹的ViuTV，近年贏盡口碑，反而無綫收視暴跌，連大股東黎瑞剛都鬧爆無綫節目老化，豈料大前晚播放曾志偉與王祖藍回巢後推出的頭炮新節目《開心大綜藝》，仍然被觀眾批評故步自封，曾志偉又於節目前拜神時，受訪寸ViuTV收視得4點、題材偏門，稱只能與旗下J2台比較，同日晚上ERROR在《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽前被問到此事，成員193即隔空反擊：「收視點得嗰幾百部電視機，我哋不嬲都唔介意」、「佢哋係畀老嘢睇嘛」，又寸J2節目係「冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個」，明顯劍指無綫節目《#後生仔傾吓偈》中41歲的陸浩明。

家明：ERROR裏轉數最快

193不平則鳴，連作家家明亦於fb讚揚他說：「193的直率，是娛樂圈的清泉。我寫包單，193口中的每一句回應TVB矮肥短的說話，沒有一位仍想在娛樂圈發展的藝人敢講出口。因為，矮肥短代表着的，是一種可以封殺人的勢力，或者他一句說話，可以令你少了機會，接少了job。」又指曾志偉活在同溫層中，故沒法得知真相：「現在已不是他主導的80、90年代，歷史洪流之中，他才是過氣，他才是弱勢。我比較喜歡193的真性情，鏡頭前飾演自己，說着他想說的話，亦是ERROR裏轉數最快的一位。」

而193霸氣反擊無綫後，亦獲網民以行動支持，Ig賬戶追蹤人數一日急增二萬多人，截至昨晚9時已有11萬粉絲。有網友支持他講真話，認為無綫抽完姜濤水再踩節目偏門乃先撩者賤︰「曾志偉喺薑茸事件之後都唔認錯」、「一開始懶寸咁話人得4%收視，又話人題材偏門（暗示自己扮女人大眾化），俾人寸返轉頭只係自己攞嚟」。但亦有網民認為193「講得太盡」，擔心會對他日後的演藝事業帶來負面影響。

193：我係對事唔對人

對於反擊寸爆無綫至人氣勁升，193昨日回應時避忌說：「暫時唔方便回應太多，整體想講，我係尊重所有前輩，我講嘅嘢只係對事，唔係對人。」其經理人花姐似乎怕他得罪人，昨於旺角出席MIRROR活動時表示會聯絡193，並指身為公眾人物就算講真話都要有禮貌，「呢個係佢性格，佢可以當眾話『花姐你好肥』，我明白佢係冇心。」有網民擔心193的言論會使他在娛圈被志偉封殺，花姐說：「老爺（曾志偉）係一個好大方嘅人，我諗佢唔會嘅，同埋193咁高，可以避開老爺嘅視線，等我得閒打畀老爺先，我覺得佢明白嘅，如果佢了解193嘅為人就知道佢冇心。」MIRROR的Lokman也幫口：「193自己都成日講『你知我咩料啦！』佢有時係口快快，又成日癲癲得得，係有少少唔尊重，但係都部份正確吖！佢講完呢番說話之後，兩個台都多人留意咗，所以都係件好事。」

因193人氣升，連帶ERROR舊作被翻loop，有網民將《花姐ERROR遊》舊片段放上網，當時193連經理人花姐都冇面畀︰「犀牛阿花生得大隻、又重，壓到人哋唔知點算」，又直指她脾氣差︰「阿花你有時又唔應該咁暴躁，你身邊啲同事都會唔開心」。最激一次是他幫犀牛「阿花」擦背時話：「作為經理人，你又唔算好稱職，成日掉低你啲藝人，都明白你一家大細，好多人要照顧。」其實193真是初生之犢不畏虎，2018年他拍《肥仔大冒險》時亦試過膽粗粗自稱韓星，到將軍澳的無綫電視城門外挑機，要求保安讓他入內，又即場唱歌跳舞，十分搞笑，網友邊笑他癲邊讚他「喜劇感好强」。