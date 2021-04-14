一年一度的第45屆香港國際電影節於前晚圓滿落幕，今屆的焦點影人是從影40多年的著名導演關錦鵬，回顧展上將放映由關錦鵬執導的13部作品，在前晚《地下情》的放映會上，一向甚少出席公開活動的梁朝偉竟然驚喜現身。

昨日有網民在網上的群組分享放映會的相片，隨即惹來其他人的留言，希望可以還原當晚的現場情況，有網民表示當時偉仔的說話並不是太多，因為拍攝此片的記憶已經太零碎，所以他只是簡單分享少許感受，其後偉仔更坐在觀眾席睇足全場，更有人表示如果導演關錦鵬在場的話，會更加錦上添花。

電影《地下情》是1986年由關錦鵬執導的作品，除了偉仔有份演出外，還有周潤發、金燕玲、溫碧霞和蔡琴等人，飾演米舖太子爺的偉仔分別與金燕玲、溫碧霞有激情戲，其後偉仔憑此片獲提名金像獎的最佳男主角，金燕玲和發仔分別獲提名最佳男、女配角，最後金燕玲獲頒女配角一獎，近年關錦鵬曾經在訪問上說過，假如有機會的話，希望由原班人馬重新演繹此片。

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