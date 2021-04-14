近日出現最少兩宗懷疑孕婦接種武漢肺炎復必泰疫苗後流產個案，引發公眾對於接種中心的把關程序是否足夠的憂慮。除其中一宗個案是少數族裔人士外，另一宗是懷孕超過20周的30多歲孕婦，在伊利沙伯醫院求醫時，同樣發現胎兒死亡。有網民隨即聯想到當事人是早前宣佈流產、現年31歲的藝人林芊妤（Coffee）。

近年轉做瑜伽導師及YouTuber的Coffee，跟丈夫翟志榮育有一名兩歲囝囝。本月初她在IG透露不幸流產的消息，而上月她曾接種過復必泰疫苗。Coffee今日接受《蘋果》訪問，對於有網民懷疑她是今次疫苗事件當事人，她澄清說︰「唔係我呀，其實上個月有避孕，冇特登喺排期行房，上個禮拜諗住打疫苗，所以嗰段時間都冇，但係反而有咗BB，問過醫生關唔關（打疫苗）事，佢都答唔到，話可以好多因素。我冇20周咁耐，一開頭冇嚟period至知有BB，跟住隔幾日就開始流產，我諗BB都係得幾周。」

另外，政府疫苗接種計劃的指引，僅列明懷孕期婦女不應接種科興疫苗，未有列明禁止孕婦接種復必泰疫苗，僅寫上「復必泰疫苗和阿斯利康疫苗對胚胎和初生嬰兒的影響未明」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！