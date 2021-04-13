H&M拒用新疆棉引發大批明星為「愛國」與名牌割席，兩大運動品牌Adidas和Nike亦捲入「割席」漩渦，被內地網民要求杯葛及抵制。陳冠希（Edison）的潮牌CLOT原定上個月和Nike合作推出CLOT x Nike Air Max 1 “K.O.D. CHA”潮鞋，但陳冠希為免踩地雷，已抽起潮牌不賣住。陳冠希今次為怕捲入「風眼」而暫避風頭，不過要數轟動性，他在2008年發生的「閃卡」事件，絕對是香港娛樂圈最爆炸性新聞，導致陳冠希一度退出娛樂圈，並改寫了他的事業甚至人生。

大陸拒解封

陳冠希出道不久已被標籤為壞孩子，而「閃卡」一事除冰封他的事業，亦徹底打破了偶像神話，更牽扯出一大批知名女星，在網路上發帖謾罵之聲不絕，讓他不得不宣佈退出娛樂圈，大陸官方已封殺他13年，我私下曾問任職廣電局的人，到底還要封殺多久才結束，答覆是：「從未聽過有解封意思，我們覺得整件事上，他是罪魁禍首，違背了社會倫理道德，這種不良風氣將對年輕人造成荼毒。」其實在整個事件中，Edison與涉事的女星既是遭到指摘的人，同時也是受害者。

我不覺得Edison是犯下甚麼十惡不赦大罪行，他最不該是叫助手阿龍拿這部電腦去修理，沒有盡到應有的保密義務，好好保護照片，導致照片洩露，害了自己和涉事的10幾位女星，他當然負有很大責任。但畢竟這是Edison與眾多女星之間的私事，他們拍甚麼照片都好，這是他們的私隱和自由。只是不幸被人公開了，而這批明星都是年輕人偶像，在公眾眼中自然產生很大的衝擊效應。這件事後他終於學精了，電腦壞了，他打死也不會再拿去修理。

熄燈先有安全感

已為人妻的C女星曾告訴我，她曾與Edison玩過一夜情，C女星表示：「嗰晚喺中環一間酒吧撞見Edison，初時我哋唔係好熟，但有一啲共同朋友，所以就一齊坐低玩。嗰晚大家飲到大大哋，Edison帶咗我返屋企，喺床上佢問我可唔可以影我嘅裸照，純粹留個紀念，我心諗點可以俾人影呢啲相？有乜鬼好留念，所以我話唔影得，仲要佢熄晒燈先可以有下文，嗱！呢樣嘢佢幾gentle，我話唔影佢冇逼我，叫佢熄燈，佢即刻熄，黑晒我覺得比較有安全感。」

老公知情冇介意

爆出「閃卡」事件後，C女星好慶幸自己當初拒絕拍照，否則家變都有機會：「其實爆出淫照風波後，我有同老公講過曾經同Edison發生嘅事，因為係婚前嘅事，所以老公冇介意，佢反而同情肯影裸照班女星，因為嗰班女星基於對Edison信任先會答應拍，但佢嘅失策，冇好好保護呢班女仔，亦害埋自己。」Edison爸爸九哥當時好擔心，曾經打給我問意見，當時我告訴九哥：「啲相喺網上瘋傳，呢啲相係Edison嘅，你哋係咪可以盡快向法庭申請禁制令，唔畀人發佈呀！」

結果寰亞公司老闆林建岳請了10位律師組成團隊去幫Edison，看得出林建岳是很錫他，幾乎總動員全公司人去處理這危機，當時我聽寰亞一些高層說：「照片出街後，老闆話要幫Edison出一個聲明，有法律顧問提議在聲明中用『移花接木』這個字眼，但我所知Edison唔同意，宣傳部同事都反對，因照片唔係移花接木，所以我哋刪咗呢個字眼。」其實Edison個性幾坦白，算是敢做敢認的人，他最後悔叫助手阿龍拿電腦去修理，這件事後，他再有電腦壞了，再不敢拿去修，寧願報銷。在照片已廣泛流傳一段時間後，寰亞才去申請禁制令，似乎為時已晚。

因BoBo關係與契姐千嬅決裂

「閃卡」事件後，Edison與圈中人的關係也起了不少變化，好似與楊千嬅完全「冇偈傾」，甚至可以說Edison已不把這契姐當朋友了，聽說他是怪千嬅沒有公開聲援過他，甚至公開場合撞到也沒有跟他打招呼。據我所了解，千嬅與陳文媛（BoBo）是好友，這件事影響了BoBo一段嫁豪門的姻緣，被人退婚，對BoBo造成好大打擊。千嬅是覺得Edison有不可推卸的責任，所以實在不能盲撐，她也想不到因此惹Edison不滿。而去年有網民跳出來問Edison，你的好友陳奕迅和楊千嬅都轉向支持余文樂的時裝品牌MADNESS了，為甚麼不找找自己的問題？這下惹Edison與千嬅誤會又加深一層，Edison直接在社交平台說千嬅和Eason不是其朋友。

2002年我在Edison父親九哥家吃飯時，由陳父介紹下認識了Edison，記得前一個晚上他與余文樂剛在紅館發生衝突，互相爆粗，因當時兩人同時追求阿嬌。我問Edison：「做乜咁好火，同樂仔幾乎大打出手，你兩個都係偶像明星，當住咁多fans面前都忍唔住要嘈交，你兩個真夠火爆！」Edison回我：「係佢先撩起，唔通我唔反擊呀！」跟他聊了一會兒，發現他說話挺率直、講原則，有戾氣兼倔強，EQ頗低。

有次我在灣仔君悅酒店撞見他，見他面黑黑很生氣的樣子，問他發生何事？他說剛從酒店出來又被狗仔隊偷拍，Edison是特別討厭狗仔隊，曾經聽他說：「點解成日要不問情由就影我相，可唔可以問聲我先影，互相尊重一下！」所以他經常會跟狗仔隊發生衝突。記得有次我約他做專訪，他說了一些觀點我是不認同的，他就「着燈」與我爭拗起來，後來還要經理人打圓場，訪問才可以繼續。

一個人揹幾頭家

好多明星如果退出娛樂圈後，慢慢會被時間湮沒，但陳冠希並沒有一蹶不振，反而煥發了第二春，努力去經營自己創立的潮牌CLOT，做得算是有聲有色，大陸潮流界一度封他為「潮流教父」，比他之前在娛樂圈的影響力還要高很多，足見他在潮界有強大影響力，憑着精明的生意頭腦打了一場漂亮的翻身仗，賺了大錢，不但早早還清之前向寰亞公司預支的千幾萬片酬，還可以養起幾頭家，所以塞翁失馬，焉知非福。當時其父親陳澤民（九哥）破產，媽咪海外一頭家要養，又要經濟支援兩位姊姊，他一個要養起幾頭家，開銷不少。

在2003年，陳冠希創立了自己的服飾品牌，跟住余文樂於2014年又創立自己時裝品牌MADNESS，兩人由影壇鬥到潮流界。而去年余文樂潮牌捲入抄襲風波，又在Instagram與Edison掀起罵戰，這兩個冤家，誰是誰非我不作評論，但論在潮界成績，事實上Edison目前是略勝一籌，吸引大批年輕人追捧，生意越做越大，除了內地開設多間實體店，東南亞、日本和歐美都有市場，又拉攏到Adidas、Nike和Visvim等大品牌合作也不容易，每年營業額都超過1,000萬美元，勝過他在娛樂圈的收入。

外父讚聰明細心

個性火爆的Edison與超模秦舒培結婚生女後，當了父親的他性情有了很大改變，最少沒聽到他與其他女子有緋聞，像浪子回頭般修心做一個好老公和好爸爸。他們一家三口移居洛杉磯後，除了打理他的潮流店生意外，其餘時間他都陪着太太和女兒Alaia，Edison曾經說過有了孩子後，想做一個真正的父親，他會餵女兒喝奶和換尿布，希望在女兒心中，他是一個真正的父親，長大後她能夠做她自己，走自己選擇的路，他在背後當她的教練。

秦舒培初期與Edison一起之後，父母和身邊的朋友都不能理解，甚至她身在美國，都會收到四方八面好友的質疑，為了改變父母心意，她要求雙親飛到美國親身與Edison見面。秦舒培是好緊張雙親與Edison的第一次見面，但Edison沒有做特別的事情來討好兩位老人家，不過秦爸爸反而覺得這個女婿幾有趣、夠細心和聰明，看得出很疼妻子和囡囡，讓父母改觀了，自然沒有再反對他們在一起。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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