恭喜！恭喜！林溥來（Patrick Sir）和太太關宛珊的小寶貝已經出世喇！Patrick Sir今日在IG出post，宣佈太太昨日誕下兒子Preemo，看見兒子出世後，兩公婆都被感動到眼濕濕，他感謝太太在懷孕期間的付出：「陪住你生嘅時候，拖住你隻手，頭貼頭，嗰一刻覺得你好靚好偉大，你樂天正面嘅態度令我個心好溫暖。雖然我哋已經做父母，但係喺我心目中，你永遠都係我可愛嘅女朋友仔，對你嘅愛唔會有一絲減退。Will love you and Preemo forever! 」

Patrick Sir表示Preemo的中文名叫林若嘉，出世體重有7磅幾，身長50cm，向來鬼馬的Patrick Sir，還以兒子角度寫文訴心聲：「好高興可以喺2021年4月13日平安健康咁嚟到呢個世界，同我嘅爹哋媽咪，仲有各位見面！我喊咗幾聲之後，就可以即刻打開雙眼，仲見到爹哋媽咪兩個都眼濕濕咁望住我同叫我個名添。哈哈，我仲聽到幫我出世嘅醫生同各位助產士都話，我個頭好大，同埋有好多頭髮，仲話我好大嚿添。」他續說：「講個秘密畀大家知，我仲聽到爹哋嘅心聲添，佢話：「感恩天主賞賜一份完美嘅禮物畀我同Kimmy，我哋會好好愛護佢教導佢，令佢快樂成長，培育佢成為一位有愛心、有責任感、有能力嘅人，長大後好好咁貢獻社會，為世界帶嚟正面嘅改變。」

之後還說：「雖然我唔係太聽得明爹哋講乜，但係我知佢同媽咪都好錫我，我仲知道我好快會返屋企，好期待見到爹哋媽咪都好錫嘅Uncle Don Don添！好啦，我肚餓要飲奶奶喇，講住咁多先！Cheers！」其實這對新手父母已經早已做好準備，在入院生B前夕，已經準備好所有初生BB的日用品，避免因疫情而影響健康。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！