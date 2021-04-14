無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》去年驚現「五一」手勢掀起風波，長達14秒，頓成網民熱話，搞到藍營發起罷睇TVB，事後TVB更以涉國安法威脅導演辭職，為咗修補撕裂，被嘲CCTVB的無綫當然要識走位，噚晚忽然九唔搭八，講起植入廣告「唱好國安」，宣傳埋全民國家安全教育日，令不少網民側目，斥TVB擦鞋同表忠程度達到「神級尷尬」。

噚晚嗰集演譚道德校長的陳榮峻跟演女兒Bonnie的林凱恩在家寫大字，舉起個「安」字，譚校長即發表偉論稱「國安」同「家安」必須相輔相成，對白再講「須知有國才能有家，要國安，家方能安，國安家安」，又指「國安」涉及國土、政治、軍事等範疇，國家安全，還包括經濟、文化、社會、科技、網絡、生態安全等，又指「國家安全先可以保障到大家生活」。資訊量多得嚟，仲相當hard sell！

接着Bonnie反問：「但去到國家安全咁高層次嘅嘢，又關我哋呢啲一般升斗市民咩事？」譚校長仍然死撐：「我講嘅所有範疇跟生活息息相關，試想想如果冇經濟安全，你哋喺銀行啲錢儲嚟去旅行嘅錢就冇保障，食物安全冇保障就會病從口入，冇辦法上班上學，生態唔安全就會受污染破壞，影響所有人嘅生活同健康。」把「國安」扯到離天萬丈遠，之後譚校長再翻兜一句：「所以先要國安才能家安！」

最離奇就係Bonnie無啦啦講：「我知道後日係全民國家安全教育日，到時再同你傾國安家安。」國安植入式廣告長達2分半鐘，令網民反感，怒罵CCTVB硬銷手法令人生厭，建議下次不用再搵所謂嘅首席創意官王祖藍扮「777」，可以直接叫林鄭客串《愛‧回家》。

陳榮峻兒子：咪x搞笑啦！

而陳榮峻兒子陳熲聰凌晨在IG稱收到好多朋友訊息談及此事，並在IG作出回應：「咪x搞笑啦，又話唔睇，又幫佢宣傳，TVB都叫做養大我，唔會叫汁（執）X咗佢嘅，變做第2個亞洲（電視）捱多10年啦，各位朋友有心啦，唔使再send畀我，del都有排del，你哋send完畀我，我都唔會做啲咩，同埋我真係冇再睇TVB，所以send完過嚟，我都只係一個問號，另外我惟有再努力啲養起佢哋啦，當然都歡迎阿姨養起埋我。」

此外，其實全民國家安全教育日網頁並沒列明食物安全屬於「重點領域」，《香港國安法》也沒提及「食物安全」，大陸人民網只講過「中國的糧食安全」，講緊是糧食安全預警制度，保障糧食供給和質量安全。未知TVB度稿人有否過度解讀「國安」呢！？

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