韓國73歲實力派女星尹汝貞近日憑電影《農情家園》揚威海外，日前再度於第74屆英國電影及電視藝術學院大獎（BAFTA）頒獎禮上獲頒最佳女配角，是她憑該片獲得的第37座獎，而她亦有份入圍今屆奧斯卡頒獎禮，成為首位韓國演員爭最佳女配角，據悉尹汝貞正調整日程，有望夥片中拍檔女星韓藝璃親身到現場出席。

入圍就係贏家

尹汝貞近日接受了美國媒體《Forbes》的訪問，提到兩名兒子都是美籍韓裔，正居住在洛杉磯，坦言兒子擔心最近發生的攻擊亞裔事件會波及到她：「他們很擔心我要去美國，說我有可能會在路上被攻擊受傷，說那些人會攻擊我這樣的老人，叫我找個保鑣。」

提起《農情家園》在海外大受歡迎，尹汝貞感到十分驚訝，對於能夠入圍奧斯卡，她就指：「老實說我對競爭沒甚麼興趣，大家在不同作品中演不同角色，是無法比較的，我認為被提名的5個人都是贏家。」

離婚被標籤

尹汝貞受訪時亦提到自己離婚的私事，坦言當時一直被標籤是離過婚的女人，只能演出相似的角色，甚至演出機會都很渺茫，但她為了養活兩個兒子，努力扮演任何角色。尹汝貞於1966年出道後就擁有高人氣，卻在事業巔峯時期選擇結婚，在1972年嫁給歌手趙英男，兩人之後移民到美國生活，最終因趙英男出軌而結束12年婚姻，尹汝貞亦返韓繼續演藝事業。

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