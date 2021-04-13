ViuTV節目《全民造星III》十強之一的Alina（前名李靜蓮，現改名李炘頤），出道時是巨星紅館開騷時的舞蹈員，因為一場真人騷，令她有機會走在台前，雖然30歲才得到這個機會，但Alina不認同自己起跑太遲，她日前接受《蘋果》專訪時說：「遲係有原因，就算好早畀咗機會我，我都會嘥咗，我覺得而家係right timing！」

Alina曾吐苦水去年參加《造星III》時耗盡6位數字積蓄：「我相信搵得返嘅，所以我敢使，之前參加過比賽，我知道喺參賽嗰半年好難出去接嘢做，要有彈藥畀自己，突然有呢個機會我咪去玩。幸好前兩年好努力去搵錢，咁就可以做自己想做嘅嘢。」Alina笑言積蓄未花光：「仲有嘅，《造星III》之後，我都幸運接咗好多廣告，算好lucky。」Alina自爆讀演藝學院時，經常是「月光族」：「我真係試過銀行戶口使剩90幾蚊，要叫媽咪入10蚊畀我，先撳到100蚊出嚟，講出嚟真係幾核突。嗰時做學生，我冇做part time，每個月零用錢都使晒，學費上我有拎獎學金幫補。」Alina畢業後便做演唱會舞蹈員，因為沒固定演出，收入不穩，出糧又會要「追數」，其後再做埋兼職模特兒賺錢為生，參賽《造星III》為29+1的她標尾會。

簽約ViuTV獲力捧

Alina因為人氣急升，ViuTV決定肥水不流別人田，跟她簽約力捧。「我係開心嘅，畀自己一個新突破，我一直好想演戲，拍劇或拍電影都好，希望可以將自己嘅經歷放入角色度，然後發揮出嚟。又想試吓做主持，我覺得自己講嘢唔夠叻，希望有機會改善到，又練吓轉數快啲，以前覺得唔想做嗰啲，而家人大咗，乜嘢都想試吓。我同公司溝通咗，乜都試吓，冇話特定一定要喺邊一方面發展，我嘅目標係試晒咁多嘢先，多元化。」

Alina加入ViuTV大家庭，跟男友、MIRROR成員邱士縉（Stanley）或有機會合作拍劇，不過她先此聲明不想做「螢幕情侶」，「現實都已經係情侶，拍戲又做番咁好悶，不如做敵人，平時我有時都夾住佢，最多做戲畀佢夾番住我，做戲畀佢威番次，我平時唔會小鳥依人，做戲可以做吓！」兩人當年做舞蹈員便認識到相戀，今年剛好10周年，彼此互相支持鼓勵，現在一齊跳入幕前，各有發展和機會，見面時間比熱戀時減少了，他們反而更珍惜相聚時間，Alina坦言：「少見咗面，係會令我哋更加掛住，更好感情，有句說話叫『小別勝新婚』，少見啲係好事。」Alina表示曾考慮過的婚期就要順延，「以前大家會諗多啲結婚嘢，呢兩年我目標清晰咗，我想衝線，將佢放埋一邊，我會想同居，而家大家事業都剛起步，衝咗事業先。」

想做楊紫瓊2.0

問到Alina最恨演甚麼角色？她衝口而出：「我好恨做打女，但一直冇呢個機會。我覺得自己body language係最叻，好想將佢表現出嚟。我視楊紫瓊係目標，希望成為第二個佢。」Alina的舞藝高強，她明白此舞不同彼「武」，為練身手，她近日積極操拳，「我好耐冇打boxing，跳舞力度同打拳係完全相反，踢腳我冇問題，但手部力度好軟弱，要做番多啲訓練去令身體習慣力度點去郁同打。前幾日去打拳，手無力似貓打拳。 」因為出拳時拳揸唔實，結果手指發生「篤魚蛋」，手指腫了足足一星期，十指痛歸心。

Alina早年在演藝學院學舞時因為壓力太大，曾出現抑鬱狀況，近年Alina找到適合自己的減壓方法，「以前迷惘嗰陣時，我好少搵朋友傾訴，唔希望麻煩到人哋，我會困喺屋企，臨瞓就會大喊一場。呢兩年，我學識咗睇書減壓，屋企好多心理同哲學書，唔開心時會求其拎一本揭一頁去睇，當係上天畀我嘅指示𠱁番自己，我會用睇書去消化件事。而家人大個咗喊少咗，唔做喊包做書中蟲，我或者唔係好識表達自己，所以呢個方法係幾work！」

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