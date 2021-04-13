音樂人陳奐仁（Hanjin）日前在加密貨幣交易平台OpenSea發佈原創新歌《Nobody Gets Me》，此舉被形容是「全球華語音樂人首次推出NFT（Non-Fungible Token，即非同質化代幣作品）」，當中發售的除了歌曲的24bit/192khz WAV音頻外，還有此曲七秒MP4單曲連封面及與Hanjin以zoom對話一小時。經過七日競投，最後以底價的100倍、七個ethereum「以太幣」（約11萬港元）成交。

同贊助人有溝通

Hanjin昨日接受《蘋果》訪問時，坦言將作品放在新興平台作發行，是繁複及痛苦的事：「我今次示範以電腦製作MP4，加入歌曲同畫面，然後將音頻調到最高像素，令買家會覺得抵啲，加上可以跟我zoom chat。」

啟發Hanjin今次開發NFT歌曲產品，全因過去五年發現CD已被淘汰、免費平台把音樂價值貶低，他們這一輩的音樂人要生存已不容易，下一代肯定更辛苦。他說：「大家習慣免費消費，如果要收少少錢就走人，咁係唔可行，惟有改變模式，到時可能只需要10個贊助人，贊助人同音樂人之間可以有溝通關係，呢個關係係美好。」

周興哲大讚好玩

除Hanjin外，台灣歌手周興哲和攝影師夏永康日前亦在OpenSea拍賣首個聯乘NFT作品系列《CHAOS+》，當中共有五件作品，首個作品《+E1》是一條1分4秒的影片，片中以中式圖案在粵劇戲服慢慢呈現，再配以音樂表達，六日已被競投至15,000美元（約11萬港元）。夏永康受訪時稱很喜歡這個新模式，周興哲亦覺得透過全新角度創作音樂十分好玩。