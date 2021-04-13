Watches and Wonder W&W線上錶展剛結束，新作除了在各大使及代言人手上出現，Rolex及Tudor的新錶已率先抵港，昨日在中環舉行發佈會，無獨有偶兩隻焦點作品，都以綠色錶面作主打。Rolex今年的Oyster Perpetual家族中， Datejust 36推出棕櫚葉及坑紋新圖案，前者的真身，綠色錶面比相片略深色，近乎橄欖綠色調。至於Cosmograph Daytona更厲害，錶面採用隕石材質，由於這種物質所呈現的紋理，是來自小行星穿越宇宙過程中，歷經幾百萬年緩慢冷卻而成，所以每個錶面的紋理都獨一無二。

Tudor今年面世50周年，同樣動作多多，Black Bay家族推出多個新成員，其中Black Bay Fifty-Eight 18K新作，用上18K黃金製作金綠啞面，成為品牌歷來最貴的腕錶，取價超過12萬元。同樣，今次也挑戰另一金屬材質，首次用上925銀製作錶殼，搭配灰褐色錶面及透明底。

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