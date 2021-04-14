韓國兩大男神孔劉和朴寶劍主演的新片《複製人徐福》 （徐福）將於明日港韓兩地同步上映，而香港昨日已率先有優先場，一眾影迷都有撲飛捧場。而因為主角之一的朴寶劍已於去年入伍，令到孔劉就要負起宣傳的責任，連日來率領李勇周導演及拍檔趙宇振、張英南等人谷戲。

大讚眼神很好

朴寶劍雖然未能親自宣傳，但因為他在片中屬男主角之一，導演李勇周受訪時亦有談及朴寶劍，並激讚他在片中的表現，指朴寶劍的演技完全沒有瑕疵。李勇周提到當初選擇朴寶劍為主角之一，是因為看了《鳴梁》和《回答吧！1988》之後，覺得他是一眼神很好的演員，他說：「雖然他屬於靚仔和人氣甚高的演員，但比起這些還是因為他的眼神。作為徐福的角色，除了朴寶劍之外，沒有其他演員可以代替。如果朴寶劍拒絕的話，我應該只會搵新人演員，總之他是第一位人選。」

《徐福》屬代表作

李勇周曾拍攝愛情片《初戀築跡101》，他受訪時直認《徐福》可以說是他的代表作，他說：「完成度非常高，亦是我投入了很多的電影。我認為在動作、特效、CG等各方面都沒有嘗試過，所以作為導演這是很重要的。」李勇周表示今次拍《徐福》學了很多東西，是值得感謝的作品。

首部複製人題材

《複製人徐福》是韓國首部以複製人作題材的電影，故事講述垂死的前特工閔奇憲（孔劉飾）接受了國家級機密任務，將史上第一個複製人徐福（朴寶劍飾）由研究所護送至安全地方。年僅10歲、身懷人類永生秘密的徐褔，在奇憲的陪伴下，首次踏進真實世界，即要面對四方八面的追殺，二人更被情報局列為恐怖分子，奇憲將如何保護徐福，在驚險中殺出重圍？

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！