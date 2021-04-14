香港的電視圈近日終於有返啲聲氣，TVB以食老本的扮嘢綜藝節目《開心大綜藝》來對撼ViuTV舉行史上首屆《最後一屆口罩小姐選舉》，節目雖然已在周日（11號）晚播完，但隨之而來的口水戰未落幕，貴為副總經理、全面負責綜藝及資訊娛樂節目的曾志偉表示，ViuTV收視只得4點，而題材偏門，認為99台應該與J2台比較，而非與翡翠台比較；而有份主持《口罩小姐》的193@ERROR則以「收視點得嗰幾百部電視機，我哋不嬲都唔介意」反擊，成為觀眾近日茶餘飯後的話題。

一向與傳媒關係友好的曾志偉，今日與另外2位副總經理曾勵珍及樂易玲一同出席大台活動，但他疑為避風頭，拒絕接受傳媒訪問，情況罕見；而今天更是曾志偉的68歲生日。反而分別掌管戲劇製作及藝員管理的曾勵珍及樂易玲「代為」受訪，被問到外界盛傳大台將在本周日（18日）播出加長版的《大綜藝》，來撼ViuTV的《CHILL CLUB推介榜年度推介20/21》，她們異口同聲地表示未有聽聞節目有調動。

堅稱樂於接受意見

TVB大股東黎瑞剛日前在專訪中明言對TVB「非常不滿意」，曾勵珍即指：「老細批評係啱嘅，畀一個啱嘅批評我哋，我哋就往住一個更加好嘅方向，咁我哋先會進步吖嘛！」樂小姐隨即補充指：「無論係每一個崗位嘅同事又好，我哋又好，其實都想有指引，不管老闆講又好，外界聲音都好，我哋都係好樂意接受同改進，希望我哋努力大家會慢慢睇到囉。我睇到我哋呢排嘅節目出咗嚟，喺外界嘅反應其實都唔錯㗎，有啲我哋自己睇返重播，我哋都忍唔住再笑，所以我覺得我哋最低限度帶到歡樂畀屋企嘅觀眾。」

樂小姐更講到電視節目，擺明係畀長輩睇！「有時我哋啲後生仔個個出晒去街，咁屋企嘅爹哋媽咪、爺爺嫲嫲都要睇電視㗎，大家開開心心咁笑一餐，返到嚟啲細路哥見到爹哋媽咪開心，屋企嘅公公婆婆開心，咁佢哋自己追返上去睇都開心。」態度十分樂觀。

強調「有競爭先好玩」

提到近日的「收視之戰」，樂小姐強調：「如果以rating嚟講，我哋嘅rating真係佔咗市場比率係好高嘅，不過，我哋當然係覺得有競爭先好玩㗎嘛！你啲波一個人踢有乜用呢？你打羽毛球好、打網球好，你都要有個對手搓個波落去，所以我覺得我哋任何競爭都係歡迎嘅，唔係話邊個TV或者邊個TV，唔係對外嘅競爭，對內、自己都要同自己競爭。」她又指有時見到劇集的收視有進步，自己都會覺得開心：「我覺得個競爭係刺激我哋向前進步係必要條件嚟，所以唔係因為乜嘢而話有壓力，如果我哋自己覺得工作冇壓力嘅話，我覺得我哋已經係要退休㗎喇！我哋係要畀自己壓力，係要畀自己進步。」

網民踴躍交橋

雖然《大綜藝》是否以「加碼」來迎戰仍未有官方公佈，但網上討論區就有網民開po討論，有不少網民甚至「交橋」畀大台，提議有甚麼好睇頭的，當中有人提議搵曾志偉與無綫首席創意官王祖藍互叠來扮193！曾志偉與王祖藍的身高約1.6米，如果以「騎膊馬」來計，叠起嚟講……

未知今日訪問多次表示會聽取外界意見的樂小姐，會否向公司建議接納網民的提議呢？

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