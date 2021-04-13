憑1990年主演經典喜劇《寶貝智多星》（Home Alone）成名的男星麥哥利高堅（Macaulay Culkin）不經不覺已40歲，和演員女友Brenda Song本月5日在洛杉磯迎來家中新成員，榮升父母，Brenda順利為麥哥利誕下兒子。

懷孕期間低調

麥哥利和Brenda一直未有公開懷孕消息，直到誕B才宣佈喜訊，兒子重6磅14安士，取名為Dakota Song Culkin，以紀念麥哥利於2008年逝世的胞姊Dakota，消息人士就指BB十分健康。二人於2017年拍拖以來一直保持低調，直到2018年，麥哥利才自爆想與Brenda組織家庭。麥哥利曾於訪問中透露一直想與Brenda生BB：「與她的話，我會有美麗的BB，她是亞裔的，所以我會有小小的亞裔BB，這將會很可愛，就像一堆Sean Lennon（約翰連儂和小野洋子的兒子）在家中走來走去，這是我想要的。」

Brenda是苗族與泰國混血兒，最為人知的演出作品是2006年迪士尼頻道電影《功夫少女吳溫蒂》（Wendy Wu：Homecoming Warrior）。她曾與樂壇天后Miley Cyrus的胞兄Trace Cyrus拍拖年半，更在2011年訂婚，不過最終分手收場。

一度片酬最高

麥哥利小時候可愛又古靈精怪，10歲憑《寶貝智多星》爆紅，讓他當年以800萬美元（約6,240萬港元）成為全球片酬最高的童星，可惜踏入青少年開始酗酒沾毒，更曾經被捕，每次上報都是因為負面新聞。18歲時他突然宣佈娶Rachel Milner，四年之後離婚。2004年，他因為藏有大麻被捕，一副癮君子模樣嚇壞觀眾。他曾與女星米娜古妮絲（Mila Kunis）拍拖九年，最終都是分手收場。近年麥哥利形象頹廢，雖然現時他仍然有工開，不過已無復當年勇。