曾志偉自今年初回巢無綫做副總經理後聲言改革創新，一連推出九個超級綜藝節目，除以改革後的《勁歌金曲》取代原來時段的《流行經典50年》外，其他節目如《開心大綜藝》、《聲夢傳奇》、《日日媽媽聲》及《尋人記》均已推出，但整體上觀眾評價仍是覺得毫無新意。

【好壞參半】改革1. 暫停《流行經典50年》並以《勁歌金曲》取代

網友評語：「唔捨得」、「想要返流行經典50年」，但亦有人指是正確做法，「終於可以耳根清淨」。

【劣評如潮】改革2. 綜藝節目《開心大綜藝》

網友評語：「笑唔出，低級趣味」、「唔明點解仲用呢班舊電池，監製錢國偉都識搵班女來，志偉哥用成班中女老男」。

【難得好評】改革3. 資訊專題節目《尋人記》

網友評語：「人海茫茫都搵到，好嘢」、「有意思又好睇」，網友更提議製作組搵返昔日童星「神童輝」（羅文輝）。

【劣評居多】改革4. 歌唱比賽《聲夢傳奇》

網友評語：「睇預告李克勤（左）出場班參賽者扮晒驚喜好假。」、「啲男參賽者唱功好一般」。

【劣評居多】改革5. 星媽育兒節目《日日媽媽聲》

網友評語：有人彈主持余安安（左）、陳凱琳（右）及羅敏莊陣容毫不吸引，更有人叫無綫做回當年清談節目如《今夜不設防》。