真人版《飛天小女警》（The Powerpuff Girls）最近已經開工拍攝，早前更流出了片場照片。今日電視台CW就正式發表3位女主角的造型照，卻被網民直指毀掉童年，一面倒彈多過讚。

Blossom、Bubbles與Buttercup分別為《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）的汪可盈（Chloe Bennet）、《星光繼承者》（Descendants）的Dove Cameron與《Jagged Little Pill》的Yana Perrault。早前流出的片場相中，就見到她們要吊威也，講述她們與卡通一樣都識得飛。今次CW發表的造型照，明顯與片場所影到的不同，有指是因為主角們回憶過去才會穿上戰衣。

「Bubbles」汪可盈曾經與爭議Youtuber Logan Paul拍拖，Logan曾因拍攝日本自殺森林遺體而遭到強烈抨擊，YouTube甚至因此結束與他的商業合作關係。不過現時二人已經分手。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！