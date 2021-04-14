ViuTV人氣王姜濤去年至今一口氣接了30多個代言人和廣告在身，被列入新一代廣告「吸金王」，而他更踢走周柏豪和阿Sa代言HPV疫苗，今日他和阿Sa再合體在葵涌為擔任健康大使做宣傳。

已經睇緊樓盤

貴為廣告「吸金王」固然開心，但姜濤透露很多酬勞至今仍未實際落袋，「好多支票都未收到，廣告嘅錢比較遲啲先收到。」笑問會否擔心花姐「落格」？姜濤竟說：「咁又唔會！如果有，花姐就唔會咁窮啦。」早前姜濤在接受陳志雲訪問時，曾透露夢想是希望盡快買樓收租，雖然未收足酬勞，但原來姜濤已經開始睇緊樓盤，以達至一層自住一層收租的理想。

Key樣拍底褲廣告

一向為食的姜濤，透露現時最想接拍美食廣告，可以光明正大狂食，若有錢賺也不介意拍女性衞生巾廣告，最好拉埋MIRROR齊齊上陣。至於萬眾期待的內褲廣告？姜濤即笑說：「Key我個樣得啦，身體可以用Stanley或Alton，用我真身我驚以後乜廣告都冇呀，嚇走晒啲客，我都有自知之明，唔可以盲目對自己有信心。」

姜濤和前輩阿Sa合作開心又緊張，笑說：「但其實根本唔使擔心，我哋分開拍，但我有去探班影相，出道前都有聽Twins嘅歌。」原來姜濤至今仍未真真正正以觀眾身份睇過演唱會，他解釋：「因為屋企冇畀錢我睇，花得最多零用錢係食同買遊戲卡。」而入行後工作忙碌，除了看過隊友Ian在九展演唱會外，未曾當過紅館騷的觀眾，經理人花姐也建議他要多睇騷吸取經驗，他笑說：「我最想睇MIRROR演唱會，但自己要演出，根本冇可能。」

阿Sa激讚靚仔有禮貌

拍攝期間，阿Sa不斷稱讚姜濤好cute，又好搞笑，能有幸和這位樂壇生力軍合作，觸發她青春魅力，阿Sa對姜濤名曲《蒙着嘴說愛你》熟悉，即場哼唱兩句。現年38歲阿Sa拍攝前從助手口中得知姜濤只得21歲，「計咗好耐，我生得佢出。令我好有壓力，第二日即刻狂用機碌面。」阿Sa和姜濤合作後激讚對方，「佢真係好cute又靚仔，幾有禮貌又好乖，唔靚仔點會咁多fans，同埋真人比想像中高。」

疫情打消生B念頭

阿Sa早年已做好雪卵準備生育，今日突然改口，「突然又唔想生，雪咗雖然冇咁大壓力，但疫情令我打消念頭，唔想生bb一出世第一件事係幫佢戴口罩。遲啲再諗，女人好善變，呢刻唔想，第日唔知。」今年Twins會舉行20週年演唱會，阿Sa稱可考慮邀請MIRROR和ERROR來個創新合作，可惜今次不打算請嘉賓，免順得哥情失嫂意，但極度欣賞ERROR肥仔勤力衝勁。

另外，阿Sa去年遭女fans出言恐嚇威脅，又到阿Sa男友石恆聰筆架山道住所做出損毀行為。阿Sa指案件已進入司法程序，不欲多談。

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