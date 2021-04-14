武漢肺炎疫情稍為回落，港府卻提出有條件的放寬措施，強制市民嘟安行出行兼接種疫苗，才准放寬堂食限桌令，特首林鄭月娥前日公佈安排時，指香港的手機擁有率好高，「大部份人都有手機」，高高在上的她堅離地，似乎不知道很多獨居長者沒智能電話，如何使用「安心出行」，連前港姐李珊珊都忍唔住發聲。

昨日珊珊在社交網留言：「在過去一、兩年的探訪經歷。獨居老人、長者，沒有智能電話，不是單一、罕見的事情。不論順境、逆境，我們都要關顧着。請不要想當然。」網民讚珊珊能為大眾發聲，惟有網民卻認為：「政府為大多數人制定政策，慈善團體就照顧少數人。」珊珊即反駁：「抱歉，不認同。謝謝評論。另，上年其中之一的防疫措施，慈善團體是不能豁免，全面停頓。還有需要送餐服務行動不便的長者，沒有人能上門送飯。更有老人需要社工陪同入院、手術、覆診，也全部暫停。團體只屬義工服務，不是責任角色。」該網民再留言指，今次政策是「老人家」可以豁免，「香港政府廢就係人都知，但唔好為反而反。」珊珊認為要實事求是，互相扶助，不盲目支持，亦不盲目反對，「我只看到被忽略的階層，他們不是少數，而是也是為香港付出歲月、勞力、血與汗的市民。」

李珊珊雖然淡出娛樂圈多年，但去年在甘比（陳凱韻）的鼓勵下，在劉鑾雄慈善基金做義工，曾與甘比、古天樂、鄭秀文到屋邨派口罩，為社會盡一點綿力。

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