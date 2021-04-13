曾志偉回無綫後的頭炮節目《開心大綜藝》大前晚首播，負評如潮。曾效力無綫的王貽興昨日於社交平台上載曾志偉多年前發酒癲大鬧「TVB係弱台」的報道，寸爆指︰「CCTBB唔係弱台，係弱智台。」他又嘲志偉及王祖藍不思進取︰「老海鮮唔算最可怕，最可怕係扮潮扮包容嘅吸血殭屍，吸緊後生仔嘅血」，更寸爆叫他們「唔好X阻住個地球轉。」至於志偉之前指將有年輕人偶像為《聲夢傳奇》助陣，原來是指曹永廉及蘇永康，王貽興於hashtag更起花名諷刺二人︰「一見到蘇泳康嘈永cheap真係嚇到縮一縮」，又寫上「係囉！年輕人偶像吸毒勒戒」明寸曾在台灣因吸毒而勒戒的蘇永康，昨日他又上載MIRROR記招現場fans排長龍照片，寫上「大勢所趨」、「食X啦無綫」。

至於陳志雲亦於其YouTube頻道節目中談到《開心大綜藝》，並給予負面評價，他說節目內容熟口熟面︰「似唔似《歡樂今宵》、小規模台慶版？」又直指節目脫節：「唔切合現今觀眾收睇電視節目模式，係好舊好舊嘅概念」。又指王祖藍及阮兆祥等扮完特首林鄭月娥及衞生署的張竹君，又要對她們表示敬意，十分奇怪︰「被戲仿嘅一般係大家覺得可以嘲笑嘅對象，德高望重就唔會嘲笑佢哋啦，又要嘲笑又要戴頭盔！」