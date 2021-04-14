90年代日本女神級歌手工藤靜香今日51歲生日，她為日劇天王木村拓哉所生的兩個寶貝女心美和光希在網上留言祝賀，又公開母女合照讚揚母愛，氹得靜香high爆扮雀。

今日是工藤靜香的51歲生日，她在IG貼上鮮花照片，留言表示自己還記得三歲時的部份回憶片段，當中包括一直愛護她的已故兄長，以及幼稚園時害羞到不敢說話的她。靜香還留言感謝父母：「衷心感謝將我養育成這樣的父母，雖然仍然有很多不足之處，但作為母親、太太和一個人，我希望每日學習及成長。然而，亦感謝在虛構之中，不受迷惑地一直守護我的每一位。」至於靜香的19歲大女心美昨晚就率先開Live祝靜香生日快樂，又問她到了51歲的感想，靜香就表示很開心收到祝賀，但心美和靜香都未有在直播中入鏡，她表示只是隨手按下直播按鈕。心美今早亦在IG上載「壽星女」靜香high爆的短片，靜香在片中展開雙臂開心扮雀飛，心美指靜香正在解釋如何一直飛着追夢。至於18歲細女光希就貼上三母女和抱着靜香的合照，照片完全表現出靜香與女兒的親密感情。光希以英日兩語留言感謝靜香：「祝全世界最好的媽媽生日快樂，我的最好朋友和老師！多謝你一直的保護、照顧和全心愛護家人。我希望亦能變成一個像你的母親和生小孩，愛你！」心美近日為名貴珠寶首飾谷胸拍廣告，跟靜香一樣有女人味。此外，木村亦為名牌太陽眼鏡拍攝有型廣告，他在IG貼上紅玫瑰祝賀愛妻，與靜香結婚21年依然非常恩愛。

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