韓國人氣劇《愛的迫降》的31歲男星金正鉉，先被爆和36歲拍檔徐智慧於家中見面的照片，因而爆出金正鉉與事務所O& Entertainment陷入合約糾紛，同時遭外界重提他於2018年拍《時間》時對拍檔徐玄黑臉一事。結果被爆金正鉉當時跟徐睿知拍拖，因為女友的關係而抗拒愛情戲，令徐玄於片場委屈落淚。

無法原諒自已

而金正鉉潛水多日後，拖至今日下午終於公開親筆道歉信，表示：「劇集《時間》是我作為演員第一部擔任主角的戲劇，對我來說是部格外有意義的作品。但是我讓導演、編劇、幾位同劇演員失望了，還造成他們的傷害，很抱歉。」他很後悔3年前的所作所為，如今再次看到當時的作為，連他都無法原諒自已，他又特別指名向女演員徐玄道歉，表示他將會一位一位拜訪因為該劇而受到傷害的演員、導演、編劇，親自上門請求原諒。

患抑鬱專注治療

金正鉉又表示自己從開始做演員時便患有抑鬱症和失眠症，一直有到醫院接受治療，其後一直努力管理健康並正在恢復，但他因為最近的事而感到心理壓力，需要再次專注於接受治療，現時正接受家人的照顧。金正鉉指自己是因為健康問題而拖到現在才道歉，希望大家諒解。金正鉉又向事務所道歉，指自己的作為「很不道德」，事件還牽扯到徐智慧所屬的事務所，他表示：「再次低頭向因為我受到傷害的人致歉。」

徐玄IG晒新相

而徐玄今早於IG晒新自拍及留言：「願所有人都只有好事發生。Have a wonderful day。」疑似回應有關金正鉉及徐睿知的是非。

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