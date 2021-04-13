法國品牌Dior前晚在上海舉行大型時裝騷，將去年因疫情而在網上發佈的2021秋冬系列，由女模行騷重現大家眼前。模特兒穿上大量珠片、金屬物料的造型，在充滿迷幻色彩與disco ball的佈置下貓步，讓大家重拾時裝騷獨有的震撼魅力。女裝創意總監Maria Grazia Chiuri以「普普藝術」為主題，由英國藝術家Richard Hamilton的英式普普風，到意大利藝術家Marco Lodola的新未來主義，融合傳統與潮流美學，連當下最炙手可熱的韓國女團BLACK PINK也成為靈感之一，利用現代美學重新詮釋品牌DNA，呈現充滿活力的視覺力量。

經典變奏

開場一系列閃亮的銀色造型，帶點科幻的未來感覺。服飾注入風格多樣的面料、豐富的顏色，卻依然找到經典的輪廓，從Bar Jacket到連帽風衣、連衣裙到大衣、短裙到薄紗晚裝，螢光色系耀眼，經典格紋換上跳脫的桃色與淡黃，對比強烈的紮染效果，也有可愛的小恐龍印花及Toile de Jouy圖案。飾滿亮片刺繡的連衣裙、短裙造型，如像行走的disco ball貫穿系列，閃亮非常。Mr. Dior的標誌設計豹紋大衣，新形象是變身成為PVC雨衣，Maria Grazia Chiuri以流行精神將品牌DNA變得更大膽又多元化。

祖兒獻唱

這場久違了的盛大時裝騷，吸引了不少明星成為座上客，有劉嘉玲和內地藝人章子怡、吳謹言、王俊凱等，至於被傳懷上第二胎的賭王新抱奚夢瑤，穿上黑色薄紗晚裝，身形看起來明顯比以往較圓潤。容祖兒除了睇騷，更為after party作表演嘉賓，身穿藍色珠裙搭配長鬈髮，化身復古摩登女郎，演唱了《Monica》、《Pretty Crazy》等，令現場氣氛高漲。

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