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add名人時尚丨Chanel最新ROUGE COCO Bloom唇膏 Fenty Beauty 25色粉底乳新鮮到港

30分鐘前

即使每天戴着口罩，手袋內也一定放了一支唇膏以備不時之需。Chanel最新推出的ROUGE COCO Bloom炫色豐盈唇膏，找來出名是「唇膏控」 的Lily-Rose Depp演繹，系列新鮮出爐到港。ROUGE COCO Bloom系列用上品牌研創的專利雙重配方，作為首枝將深濃、持久和潤澤妝效合而為一的唇膏，輕輕一抹已經夠上色兼柔滑水潤，不怕顯唇紋，共有20款不同深淺度的紅粉色調，適合用來打造亮澤飽滿的唇妝。

另外，品牌進一步提升其虛擬彩妝體驗，新版Lipscanner除了可以嘗試預設的唇膏色彩，還可以上載自已喜歡的顏色照片，系統會自動找出相似的唇膏色調，更加方便快捷。

由國際級天后Rihanna創立的個人美妝品牌Fenty Beauty，最近也有新產品面世，其輕顏大師柔光羽感粉底乳，是品牌首款輕至中度遮瑕力的底妝產品。粉底乳以空氣感塑造持久又自然的裸妝效果，雖然遮瑕度較低，但添加了透明質酸成分，能平滑毛孔，修飾細紋兼抗汗防脫妝，最適合夏天使用。色調方面亦一貫Rihanna「Beauty For All」的品牌理念，備有25種色號，讓每個人都能找到最適合自己的粉底。

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