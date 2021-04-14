90年代女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）前日因癌細胞擴散病逝，終年54歲，Jodi跟鄭秀文（Sammi）因參加同屆新秀而結緣，Jodi因車禍離開娛樂圈，但多年來Sammi仍有跟Jodi聯絡，而2019年Sammi開演唱會，便邀Jodi上紅館舞台擔任嘉賓，合唱時更激動落淚。

Sammi前晚得知此噩耗後，沉澱一日，昨晚11點幾，在IG發長文悼念故友，感謝歌迷為她們拍下珍貴的影片，一字一句流露不捨之情，讚Jodi努力為生命而奮戰，雖然Jodi手腳雖不能動，但在Sammi眼中卻是最勇猛的戰士。

Sammi稱縱使早已有心理準備，前日午夜收到「Jodi已返天家」的短訊，內心仍充滿不捨，昨日一直跟Jodi姐姐妹妹聯絡，面對生離死別感到悲傷，「五個月前我失去了我最敬愛的父親和我的兒子Lucky，然後就是跟我感情非常要好的藍藍（姐夫的妹妹），然後就是安仔的哥哥離世，接二連三的經歷死亡，我很明白失去摯親那份痛楚和留下的空白」。

Sammi指時間並非靈藥，但讓時間過，確是療傷止痛的必經過程，她回想當年跟Jodi相識經過，「我15歲因參加新秀認識了你，你比我年長幾年，你待我猶如一個小妹妹，我記憶中都是溫暖。及後我們有着各自的天地和生命走向。然而，這幾年是上天(天父)安排，我們的友誼和感情在幾年間升溫起來，這種關係並不是吃喝玩樂，乃是心與心的交往，是靈魂與靈魂的交換溫柔，我們彼此歡笑，也流過不少眼淚」。

Sammi亦有陪伴Jodi渡過最後的歲月，看着Jodi情況一路變差，即使Jodi的身體虛弱，但Jodi仍然堅持「Life is beautiful」和「我不會放棄」，Sammi續道：「每次當我把額頭貼在你額頭，會感覺到一股很奇妙強大的生命力……四肢癱瘓+癌症=仍然看待生命每一天都充滿著美好和愛，並且努力為生命而奮戰，Jodi，你留給我的生命震撼，超乎你所想。是核彈級的！」Sammi又感恩生命中遇上Jodi，讓Sammi重新思考甚麼叫做美好，「美好人生並不是全然建構在我們的美好遭遇或美好環境，而是來自於心志，甚至『怎樣感恩我們的每個遭遇和環境」，才是通往美好的重要鑰匙』。」

最後Sammi再次讚揚Jodi有最強壯的心志：「輪椅上的人生並沒有局限了她。四肢癱瘓換來了你最強壯的心志。你發揮了生命漂亮強大動人的極致。懷念你。愛你。我捨不得你。感激我們的相遇。感謝你留給世上的三個字：LIFE IS BEAUTIFUL！」

Jodi與蔡惠玲（Connie）在1990年組成女子組合Face To Face，可是1992年Jodi遇上嚴重車禍致四肢癱瘓，過着輪椅代步的生活，車禍傷及肺部聲帶，失去了甜美聲線，之後她卻發現可以唱和音，找到另一種樂趣，更多次在中環街頭唱歌，可是癱瘓的身軀，卻伴隨不少疾病，包括因要插喉導致尿道炎、抵抗力也較差等，她仍抱着努力生活下去。

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