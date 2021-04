等了多年,萬人迷碧咸(David Beckham)終於正式進軍戲劇界,宣佈將會參演新劇《Save Our Squad》,當然角色亦與足球有關,將會飾演一位少年足球隊的教練。

《Save Our Squad》與他個人經歷有密切關係,背景是位於他本人的成長地英國倫敦東部,據指Disney+以高達7位數字片酬請他出山。他表示:「可以製作《Save Our Squad》感覺極好,而且是在我成長時足球事業的起源去講。我很幸運,可以有一個長而且成功的事業,現在有機會以導師身份回贈給這個社區,實在太好。」但他的新計劃不止於此,他將會參照籃球之神米高佐敦(Michael Jordan)紀錄片《The Last Dance》的方式,製作個人紀錄片,更有指會於Netflix上架。

