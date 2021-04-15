10年前打着全球首部3D三級片旗號的港產電影《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，當年掀起三級片熱潮，該片由中港日性感女星擔演，屬話題之作，上畫首日錄得258萬港元票房，打破《阿凡達》及《鐵達尼號》在香港的開畫票房紀錄，最後更大收4100萬港元成當年香港華語片票房冠軍。電影公司近日趁該片10周年，推出128分鐘的「十周年蕭若元版本」，此版本是監製兼編劇蕭若元當年的初剪版，含未曾在影院播放片段。

當年該片主角已各散東西，男主角葉山豪現在長居日本做製作，是次他拍片談近況，葉山豪說：「10年後都冇後悔拍呢部戲，我拍咗幾十部戲，最高票房係呢部，對我嚟講係代表作，拍咗之後喺不同國家都多咗好多fans。」話雖如此，但葉山豪坦言不會再接拍脫戲，現時他的女兒已經16歲，細仔就讀小學五年級。

而女主角藍燕則已改名藍心妍，在大陸發展，她指若時光倒流仍會接拍《3D肉蒲團》，她說：「好戲冇理由唔拍，當時我亦有投資呢部戲，拍完好似長大咗，由小妹妹到女人嘅變化。」另一女主角「雷神」雷凱欣，於2012年戀上車行太子爺陳智聰後，自此絕迹娛樂圈，榮升人母後現在弄子為樂。

監製蕭定一表示，看到10年前與已故導演錢國偉及女友人出席《3D肉蒲團》首映後的合照，慨嘆好友相繼離去，他說：「要珍惜身邊愛嘅人，引用戲中一席話，『你若無情我便休，往事如昨易白頭』，咁就10年。」據知，電影公司原本構思2012年開拍《3D肉蒲團》續集《肉蒲團之扶桑千人斬》，但三級片熱潮退卻，同時3D電影技術仍未成熟，最後擱置拍攝。

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