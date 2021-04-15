【Kai x Gucci聯名系列】

Gucci最近找來韓國男團EXO成員Kai （金鐘仁）合作，推出Kai x Gucci聯名系列，今日讓傳媒率先預覽，先睹為快。

聯名系列以Kai 與泰迪熊之間的情誼做為主題，一系列男女裝服飾及袋款配件，飾上繫上藍色領結的手繪泰迪熊圖案，滿載歡樂與童趣，藉以喚醒大家童年時的開心記憶片段。男裝方面，包括T恤、衛衣、拉鏈運動外套、針織毛衣、牛仔褲、恤衫等；女裝則有開襟毛衣、迷你裙、牛仔短褲等休閒街頭風格的單品，既有佈滿泰迪熊印花，也有搶眼單隻泰迪熊的搶眼設計，再結合品牌經典的GG Morngram或紅綠配色，萌趣又時尚。

手袋選擇也眾多，包括小型tote bag、迷你bucket bag、camera bag等，也有漁夫帽、cap帽的配飾。泰迪熊又與經典鞋款，Ace、Rhyton和Tennis 1977系列球鞋撞出俏皮玩味。是次聯名系列，香港地區將於4月18日限定在海港店公開發售，店內特別打造了Kai x Gucci聯名系列專區，將早前在韓國推出時的佈置重現，一眾粉絲及時尚迷不要錯過！

【Kanye West首對Nike Air Yeezy運動鞋拍賣】

饒舌天王Kanye West除了在音樂上有非凡成就外，亦非常有生意頭腦，2015年正式推出個人品牌Yeezy，全球熱賣兼引起搶購潮，去年賺進17億美元（約港幣$132億），助Kanye West打入《福布斯》「10億美元富豪榜」，最近他的首對Nike Air Yeezy運動鞋將被拍賣，《蘇富比》估計這雙球鞋的成交價將超過100萬美元（約港幣$780萬）。

這雙Kanye West曾在2008年格林美頒獎禮上穿過的初代Nike Air Yeezy球鞋，由收藏家Ryan Chang提供，這雙鞋是Nike首度與非運動員的合作，球鞋附帶一個木製鞋盒，鞋盒上飾有Yeezy 1共同創造者Mark Smith設計的鐳射雕刻花紋，收藏品由今日至21日於香港會議展覽中心展出。若球鞋成功售出，將超越去年8月佳士得以61.5萬美元（約港幣$479萬）賣出的Nike Air Jordan1（也就是當年米高佐敦扣碎籃板的球鞋），成為史上最昂貴的運動鞋，但根據《法新社》報導，這是一場私人拍賣，將不會公佈最終成交價和買家。

Kanye West和Nike 2009年合作推出限量版Air Yeezy 1，接著2012年推出Air Yeezy 2，但雙方於2013年結束合作關係，Kanye West在2014年轉投adidas。

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