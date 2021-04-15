作風別具一格的唱作歌手Serrini （梁嘉茵）夥拍陳健安（On仔）和林奕匡，將於周日（18日）現身ViuTV的首個音樂頒獎禮《Chill Club推介榜年度推介20/21》，3人除了競逐獎項，當晚會代表唱作人合唱串燒歌，他們今日在九龍灣ViuTV進行綵排。

Serrini笑指首次兩男一女組成「嬲」字演出，On仔更點名要她演出王菲名曲《夢中人》，加上她主唱的《網絡安全隱患》，將會呈現激昂節奏。Serrini有幸和男伴合作倍添開心，又可結識新朋友，希望屆時兩位可以為她伴舞，她則會優雅地帶給大家視覺效果。

Serrini每次表演都隆重其事，認真裝扮，她透露On仔或會以龍袍現身，又賣關子說會與On仔會有衣着上配搭，之後又說要先保持神秘。Serrini有份競逐唱作歌手獎，但她說沒有信心得獎：「所有人都好好，我enjoy着多啲衫。」她希望網絡音樂人楊彤獲獎，到時自己一定會大喊。

On仔說頒獎禮當晚會配合Serrini玩fashion，以唐僧加日本武士混合look出現，提議Serrini做妖精，屆時將會有驚喜。On仔正為排毒進行斷食，今日踏入第14天，體重下降了15磅，明顯變消瘦，他解釋：「斷食並非為減肥，間中都會做呢一個排毒，係想令自己重生。」並透露今日終於可以進食少許米飯及魚仔，感覺充實。

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