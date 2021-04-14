韓劇《雖然是精神病但沒關係》的31歲女星徐睿知近日是非纏身，涉欺凌工作人員、被爆是恐怖情人，同時被指私生活混亂，先後戀劇集《愛的迫降》31歲男星金正鉉、33歲男神金秀賢、金秀賢表哥等，網上更流傳她曾和數名導演交往，包括金秀賢主演神劇《來自星星的你》的導演張太侑，又被指曾暗撻男團東方神起的35歲成員U-Know及控制男方。

張太侑割席

昨日有韓國記者爆料，重提徐睿知跟U-Know於2014年合作劇集《巡夜人日記》的緋聞，指U-Know當時疑被人「控制」，要求化妝師、造型師不要碰到他的身體，不時趁休息空檔由龍仁的片場趕回首爾，沒法吃飯，而且在片場時手機不離身，疑因身心疲憊而瘦到人生最低體重。當年爆出緋聞後，雙方都否認戀情，僅表示是好友。另外，網傳導演張太侑跟徐睿知有「超友誼關係」，指他因緋聞才被飛出當時拍攝中的劇集。張太侑昨日透過律師否認緋聞，表示沒見過對方，從未討論過合作，亦未曾因她而離開執導中的電視劇。

徐睿知繼被爆涉校園暴力外，昨日凌晨有多名聲稱曾與她合作的工作人員於網上發文，指曾遭徐睿知欺凌。工作人員爆徐睿知心情不好時，不准他們吃飯，要求工作人員誇獎自己、手機wallpaper要換成她的靚相、要加入其fans club，並要在新聞下留言讚她漂亮。工作人員表示：「除了辱罵外，她經常抽煙，工作人員被迫吸二手煙，有一點犯錯就會被她教訓，只把工作人員當成豬看。」但有自稱是工作人員的網民昨日於網上發文力撐徐睿知，指跟她工作了五年很喜歡對方，並公開多張和徐睿知的合照作證。

金正鉉道歉

徐睿知的舊愛金正鉉遭外界重提他大前年拍劇集《時間》時對拍檔徐玄黑臉一事，有指當時他因徐睿知而抗拒愛情戲。金正鉉潛水多日拖至昨午公開親筆道歉信，表示：「我讓導演、編劇、幾位同劇演員失望了，還造成他們的傷害，很抱歉。」他自言很後悔，如今重看也無法原諒自已，又特別向徐玄道歉，表示將會登門向劇組成員道歉。金正鉉指出道後便患有抑鬱症和失眠症，因最近的事而感到心理壓力，需要再次專注於治療，但就未有於信中提到徐睿知。