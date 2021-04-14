49歲的陳欣欣曾是有線體育台主持，也主持過亞視鼎盛時期的節目《今日睇真D》。當亞視消失在免費電視台、有線體育台亦風光不再，去年遇上疫情同時離開了有線的陳欣欣，卻找到另一個契機，加入古天樂旗下的天下一聲優館任配音員，之前為周星馳電影配音，就令她很緊張。

撰文︰羅婉玲

攝影︰陳俊強

陳欣欣早前在觀塘接受《蘋果》訪問，談起她無心插柳下轉職當上配音員，「我喺有線係員工合約，做咗咁多年，連體育台都摺埋。過往我一得閒就去搵周欣欣（配音導師）上吓堂。舊年周欣欣同我講公司有規模咗想簽人，不如簽我哋啦，咁啱體育方面少咗工作，忽然有條路打開畀你，就係咁就加入咗。」

配《新喜劇之王》

最難忘的配音經歷，陳欣欣不得不說那次為周星馳2019年電影《新喜劇之王》配音，她說︰「戲入面男主角王寶強去接受電視台訪問，我就係配嗰個女主持，其實對白唔係好多，我第一次去已經做晒，當時周生冇在場。後來話未夠好再去配，只係分幾鐘嘅對白，最終錄咗兩個鐘。」她形容當時一個人站在偌大的錄音室，聽到在外的六、七個人在說話，包括周星馳，反而令她更緊張，「我耳仔一路聽到佢哋對話，對白要點講，傾好咗要我即刻講一次，一時間自己好似儍咗咁，呢句我係咪要跟住咁講呢？其間有一下周星馳仲話，『我同你講嘢呀，你聽唔聽到呀！』語氣有少少惡惡哋，嗰一刻我已經被嚇親，後來我先知原來佢係咁，冇惡意。」

不過陳欣欣一直忍住心中那股緊張情緒，即使完成了配音，當時周星馳一臉cool樣連一句「OK」、「收貨」都沒有說過，令她更緊張。她離開錄音室時，一度跟星爺擦身而過，她反而有感如釋重負，「終於無驚無險完成，到我離開時，上到自己架車度就爆喊。我份人係要用喊嚟減壓，成件事好緊張，一直hold住個情緒，一直忍住，唔希望影響到工作，硬住頭皮谷住。嗰次我足足喊咗半個鐘，我係好喊得，後來有段時間諗返起件事，我都仲想喊。」

歌唱比賽入行

中學時期陳欣欣參加港台舉辦的《聽歌學英文》歌唱比賽，及後獲黃一山推薦演出節目《笑聲救地球》，一度被無綫睇中向她招手，奈何當時未完成中學的她，最終作罷。到1993年她參加第12屆新秀歌唱比賽，同年又參加亞視未來偶像爭霸戰、電視新星大賽，之後順理成章加入亞視當藝員，做《今日睇真D》，有時又會拍劇，六年約滿後，便遇上有線招募歐洲國家盃主持，入行30年的陳欣欣，自言是幸運兒。

場地提供︰The Wave （觀塘）

「娛圈係鬥長命」

當了近20年的體育主持，沒想到又有配音的新路向，陳欣欣說：「前輩話齋，你仲留喺度總會有你嘅機會，娛樂圈就係鬥長命，你唔放棄，條路都唔會放棄你。」而當年做體育主持，還讓她因工作認識了前香港足球代表隊球員、足球評述員何輝，兩人相識半年，於2010年閃婚，至今快踏入結婚11周年。

談起夫妻關係，陳欣欣甜笑謂︰「我份人好隨遇而安，信緣份，嗰個人係就係。」她回想30歲那年，前輩鮑起靜曾跟她說過，「鮑姐話人點都要結一次，好醜都結吓；咁佢又唔係壞人，大家相處到，佢又想同你結婚，咪結囉！」