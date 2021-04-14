鄭秀文（Sammi）在過去半年，乃人生最艱難時期，因為這段日子她五度面對生離死別，不但痛失愛犬Lucky，親人及好友又陸續離世。前晚，Sammi在Ig撰長文，貼上昔日合照及片段悼念教友、90年代女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）。Jodi大前日因癌細胞擴散離世，終年54歲。

安仔哥哥離世

Sammi上載前年開演唱會時邀Jodi上紅館任嘉賓合唱的片段，留言︰「謝謝歌迷為我與Jodi留下了最美好的一刻。」更hashtag「生命影響生命」、「讓彼此成為彼此記憶的動力」，王君馨回應「Sweetheart」，卓韻芝亦留言︰「看到哭了。」

Sammi自揭半年來不斷有傷心事發生，她說：「五個月前我失去了我最敬愛的父親和我的兒子Lucky，然後就是跟我感情非常要好的藍藍（姐夫的妹妹），然後就是安仔的哥哥離世，接二連三的經歷死亡，我很明白失去摯親那份痛楚和留下的空白。」

時間並非治療悲傷的靈藥，但Sammi認為是必經過程，她回想跟Jodi相識：「我15歲因參加新秀認識了你，你比我年長幾年，待我猶如小妹妹，我記憶中都是溫暖。及後我們有着各自的天地和生命走向。然而，這幾年是上天（天父）安排，我們的友誼和感情在幾年間升溫，是心與心的交往，靈魂與靈魂的交換溫柔，彼此歡笑，也流過不少眼淚。」

從Jodi對抗病魔的勇氣，Sammi感受到生命的美好，眼中的Jodi是最勇猛的戰士。

留下生命震撼

Sammi說：「每次當我把額頭貼在你額頭，會感覺到一股很奇妙強大的生命力……四肢癱瘓＋癌症=仍然看待生命每一天都充滿着美好和愛，並且努力為生命而奮戰，Jodi，你留給我的生命震撼，超乎你所想。是核彈級的！」最後她讚揚Jodi的意志：「輪椅上的人生並沒有局限了她，四肢癱瘓換來了你最強壯的心志，你發揮了生命漂亮強大動人的極致。」