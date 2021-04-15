方力申今日在將軍澳為TVB宣傳，今次他與DJ Donald合作拍靈異節目，方力申透露自薦合作：「我本身唔睇鬼片，但Donald諗咗個節目，話少爺占唔同佢拍，咁我話搵我啦，等我試下啦。」他形容今次勝在多嘉賓，覺得觀眾會有共鳴。

方力申與陳自瑤（YoYo）一起上阿Bob的節目，他大嘆終於等到機會，因為十多年無機會解釋當年緋聞，今次可以講清楚。他說上節目前，樂易玲有問過怕不怕，他說：「梗係唔驚啦，因為都冇發生過，都不知幾想澄清。」方力申指當時工作面對好多記者，但無人追問過自己：「冇一本雜誌問呢件事，當年咁多雜誌，係得幾個forum仔講。」方力申說當時以為冇人問可以不用答，但最終失去工作機會：「估唔到影響咁大，大到我做啲廣告冇得撈，佢哋話我形象唔好。」他說十幾年前只曾與 YoYo合作拍過一次MV， YoYo做女主角，直至早前節目才終於有機會見到YoYo。

多緋聞的方力申，早前被指接馮盈盈放工，他直認有車馮盈盈：「係呀，佢部車借咗畀親戚，但我都車過麥美恩同我我啲同事。」

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