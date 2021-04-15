韓國41歲男神孔劉夥拍朴寶劍的新片《複製人徐福》 今日在港韓兩地同步上映，由於朴寶劍已入伍，孔劉近期單拖出席宣傳活動，日前他就現身27歲「國民妹妹」IU主持的節目《IU’s Palette》，更鬼馬地叫對方「姐姐」。

等足12年

據知孔劉及IU於2009年曾在國防廣播節目合作過，當時孔劉表示如果自己有機會製作歌舞劇的電影，絕對會邀請IU主演，IU笑言：「我由2009年就一直在等劇本，為甚麼現在都沒給我呢？」孔劉就解釋：「我來當導演好像有點太難了，再加上預算可能不高。」IU就表示：「如果音樂、台詞很好，但預算低的話，我可以無酬演出！」

一直關注女方

孔劉又表示一直都有在關注IU的成長，曾看過女方主演的《我的大叔》、《德魯納酒店》，孔劉表示：「比起由我來撰寫的劇本，如果你以後有收到好的音樂劇電影或劇本提案，你就推薦對方找孔劉，以這樣的合作方式，以現實來說，似乎會更快一點。」二人似乎有望於未來合作拍戲。

另外，孔劉於《鬼怪》中演939歲的金信，而IU於《德魯納酒店》中演逾1300歲的張滿月，孔劉即搞笑地叫IU做「滿月姐姐」，展現幽默一面。

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