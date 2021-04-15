「台版周永恒」謝和弦（阿扣）在2019年被爆出軌，與KOL莉婭到公寓開房「取靈感」搞直播，結果當時已有身孕的正印Keanna大義滅親，報警揭發老公吸食大麻，Keanna其後更小產，夫妻關係正式決裂，二人拖拉一年多，謝和弦去年9月才肯簽字離婚，直到今年年初宣佈與莉婭在6月結婚。

今天是謝和弦的34歲生日，他送了一份大禮物給自己，就是與莉婭（Liya）在三重戶政事務所登記結婚，婚禮則決定在6月10日莉婭生日當天舉行。據台灣《蘋果新聞網》報道，32歲的莉婭甜笑地表示與阿扣結婚，好像冥冥之中注定，只是沒料到另一半竟然是全身都有紋身的紋身男，謝和弦還公開晒愛，除了心底刻上老婆外，右肩更刺上Liya，而肚子上的位，則留給未來的孩子們，他開心表示，生日心願就是娶個好老婆，還有希望跟莉婭生1男1女，至於是否帶「球」登記，他笑說：「還在努力（生小孩）中。」

莉婭專登將兩人的結婚婚約設計成Q版的手繪風，連「小孩」謝燙燙也特別畫進去，就是不想跟別人一樣，問到成為人妻的心情？她甜笑地說：「跟扣哥一同經歷了許多事，回首這段過程，感到不可思議，終於有好的結果，總算可以鬆一口啦。」她坦言一直以來被網民不斷看衰和辱罵，甚至詛咒她的婚姻不會長久，她淡然以對：「這些看衰我的人，我的生活跟他們八杆子打不着，生活更是沒有聯結，他們說甚麼，對我都是無意義的，我們完成自己想做的事，更關注在工作上。」

之不過謝和弦曾有出軌前科，於是她會否擔心對方禁不住誘惑？莉婭大方地說：「我反倒希望他異性朋友多一點、不想特別局限他，人都要有健康的交友圈，他的個性是，不愛了就會告訴我，不是別人希望他怎樣，他就會怎麼樣做，我從來就不是會一哭二鬧三上吊、情緒化的女生，與人若相處不來，就不用勉強，人心本來就會變，我做好自己的本份，一切問心無愧。」

當日謝和弘與Keanna的婚姻一度弄滿城風雨，不過他依然高調與莉婭約會，去年3月27日躁鬱症發作時，被五花大綁送進醫院接受治療，當時只有莉婭不斷關心他，其後謝和弦再被送往新店戒治所觀察勒戒，莉婭依然在他的身邊陪伴，他受訪時曾感性地說：「莉婭就是我的翅膀，我現在要珍惜身邊擁有的人。」結果謝和弦在回復單身後的5個月，宣佈將與莉婭結婚。

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