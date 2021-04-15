龍虎武師出身的錢嘉樂，入行初期加入洪金寶的「洪家班」後，直到今天有自己的「錢家班」，除了擔任動作指導外，亦執導拍電影，還擔任香港動作特技演員公會的會長，為一眾動作、特技演員保障權益。日前錢嘉樂接受好友楊盼盼為香港開電視主持的《盼你賞面》的訪問，分享當年擔任武師的辛酸史。

在節目上楊盼盼透露有次想找錢嘉樂合作拍電影，不過被對方一口拒絕，錢嘉樂聞言即笑說：「唔係我，係我經理人拒絕。」最後楊盼盼托朋友再問錢嘉樂，最終成功邀得對方參與合作。錢嘉樂自爆入行初曾跟成龍合作《A計劃》，當時他只需要躺在地上扮死屍：「當時成龍大哥拍一條威也戲拍三日，我哋就喺地下扮死屍瞓覺，一瞓就瞓足三日。」楊盼盼續說，自己當年入行做武師，也是先要躺地上做死屍，慢慢開始才有打戲，繼而越打越多。

曾擔任成龍和洪金寶替身的錢嘉樂，曾經在訪問上講過，當年加入洪家班是人生轉捩點，洪金寶對他的提點更是畢生受用，錢嘉樂今次在節目上，與谷軒昭亦大談與洪金寶、袁和平合作的往事，谷軒昭表示：「洪導演（洪金寶）度啲嘢，唔Fit係做唔到，所以洪家班啲人個個都好Fit。」而錢嘉樂就指洪金寶往日會親自上陣示範動作，大讚洪金寶武術底打得非常好！

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