一向獲不少大叔師奶追捧的無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，近年成為該台收視之冠，不但越來越多植入式廣告，甚至成為政府的「教育電視」。繼上月在其中一集中無厘頭介紹屯門新啟用的政府綜合大樓後，前晚一集開首更有足足兩分半鐘劇情，講述由陳榮峻飾演的父親角色向女兒林凱恩教授國安資訊，即時惹來網民批評，形容無綫此舉是「神級擦鞋」，令人反感。

無綫劇集近年收視每下愈況，黃金時段內只有處境劇《愛．回家之開心速遞》仍可保持有20多點的收視，長期成收視冠軍，故近年不難發現劇中經常加插植入式廣告。而被指為「CCTVB」更要為政府出力，最近《愛》的劇情便力sell政府資訊，前晚播出的第1207集「下星期檔案」還播出「國安」電視教育，甫開場已約有兩分半鐘的劇情，由陳榮峻演的譚道德向由林凱恩演的女兒Bonnie教授國家安全的重要性，結果令網民反感紛紛留言抨擊，指無綫「擦鞋」表忠程度達到「神級尷尬」的恐怖程度。

「無食物安全 病從口入」

劇情指譚道德教導女兒Bonnie寫大字，她寫出一個「安」字，然後譚道德語重心長地指出國安和家安是相輔相成，指稱有國才能有家，要國安，家方能安，並接着說：「國安除一般人想到嘅國土、政治同軍事外，仲包括經濟、文化、社會、科技、網絡同生態安全，國家安全先可以保障大家嘅生活，否則就無法保障銀行存款；無食物安全，病從口入，沒法上班上學；沒有生態安全，會影響所有人的生活和健康……」Bonnie嫌爸爸長氣，即時借故出門搵男友金城安，不過臨走前還特別提起今日是「全民國家安全教育日」，表示屆時再跟爸爸討論。

網友對於這段「國安」電視教育反應非常激烈，即時在討論區開post大力批評：「好hard sell呀！救命」、「睇咗一分鐘已經頂唔住轉台」、「點解唔搵埋林鄭嚟客串？」明顯全是為了今日全民國家安全教育日鋪路，做好官媒角色！不過當記者查閱「全民國家安全教育日」網頁時，當中並沒列明食物安全屬於「重點領域」，而《香港國安法》也沒提及「食物安全」，內地人民網只曾提及「中國的糧食安全」是指糧食安全預警制度，要保障糧食供給和質量安全，明顯無綫編劇是過度解讀了國家安全。

角色取名易苗宣傳接種

另外，也有網友留言：「呢個譚道德，本人都十分忠黨愛國。」的確陳榮峻上月也乖乖聽政府忠告，帶同太太吳香倫一同注射科興疫苗。而陳榮峻兒子陳穎聰昨日凌晨於Ig稱收到好多朋友訊息談及此事，他留言說：「咪X搞笑，又話唔睇，又幫佢宣傳，TVB都叫做養大我，唔會叫執X咗佢嘅，變做第二個亞洲（電視）捱多10年啦……你哋send完畀我，我都唔會做啲乜嘢，同埋我真係冇再睇TVB，所以send完過嚟，我都只係一個問號，另外我惟有再努力啲養起佢哋啦，當然都歡迎阿姨養起埋我。」

《愛．回家》已不止一次力推政府資訊，上月一集「一條龍服務」劇情，便指周嘉洛飾演的金城安及蘇韻姿演的熊心如，到屯門某座政府綜合大樓出席朋友結婚註冊儀式，接着便無厘頭介紹大樓內「一站式」申請個人證件服務如換領新智能身份證、領取出世紙和特區護照等服務，而原來此綜合大樓在2月才啟用，林秀怡飾演婚禮上的新娘角色，更取名易苗（諧音：疫苗）來為政府疫苗接種計劃作宣傳，演員對白甚至名字均是政府的植入式資訊，完全匪夷所思！