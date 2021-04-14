谷德昭（肥谷）和女友林子萱（Kiki），不經不覺拍拖已經18年。Kiki早年淡出娛樂圈，近年更當上瑜伽導師，不但拍片教瑜伽，有時還會到學校教小朋友。前年Kiki不幸患上怪病，身上長滿濕疹，頸部又突然腫脹大如拳頭，難得男友肥谷對她不離不棄，一直陪伴她抗病，患難見真情。

近年主力與Eric Kwok（郭偉亮）及劉浩龍搞網上頻道的肥谷，最近都有份為抗疫片《總是有愛在隔離》執導，但忙還忙仍抽時間陪伴女友。日前約下午2時左右，《蘋果》在中環歌賦街見到肥谷與Kiki拍拖行街，當日見Kiki穿了白色短袖T恤，身上披住一件粉紅色衛衣，看來精神不錯。至於早幾年減磅成功的肥谷，行起路來明顯比以前輕盈得多。

頸部腫脹消退

當日見2人行經一間家品店並入內觀看，他們甚有默契地先各自看東西，之後Kiki見肥谷對架上的家品甚有興趣，便走過去一齊研究。見他們傾談了一會，細心觀看一些家品，看來甚感興趣，肥谷還拿出電話來拍照，再向店員查詢一番，可是最終2人並無收穫。

離開店舖後，他們一同行往另一間店舖，見他們十分熟路，入舖後同樣各有各看。及後Kiki發現記者，她便索性穿上粉紅色衛衣，並拉上拉鏈，加上她的長髮垂下，難以看到她的頸部位置，就記者現場所見，其腫脹位置明顯已減退不少。2人閒逛了約半個多小時左右便準備返家，記者上前問肥谷是否想添置新家具，他只說︰「食完飯行吓啫！」說罷便離開。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！