【H&M《Science Story》系列】

H&M今日舉行預覽，展示最新登場《Science Story》系列。一直致力可持續發展的H&M，最近引入全新的主題概念 — Innovation Stories，並帶來首個系列《Science Story》。

系列透過環保新物料及設計，更全力推動可持續發展，例如Fulgar®的EVO，一種來自蓖麻油的生物基紗線；綠色高跟涼鞋由產自仙人掌植物的Desserto打造。系列的女裝包括cut-out西裝外套、短身襯衫、束口運動服。也有充滿色彩的紥染服飾，輕柔連身裙，搭配橙色漩渦和水鑽項鍊、環圈耳環等，打造時尚又環保的夏日造型。

另一邊廂，H&M即將與英國鞋履品牌Good News合作推出帆布鞋，設計色彩鮮艷，卻容易配搭，兼同樣採用可持續物料製作。

【Swatch BIG BOLD BIOCERAMIC系列】

可持續時尚成為時尚界的重點議題，無論服裝、手袋配飾，甚至珠寶都講永續。一向以膠錶設計為名的瑞士鐘錶集團Swatch 也加入環保行列，去年首次引入Bio-sourced （生物來源物料）製作手錶，首個系列最近正式登場。

BIG BOLD BIOCERAMIC系列以Swatch標誌性的Big Bold產品為藍本，「半透明式」鏤空錶面時尚簡約設計，而所用的BIOCERAMIC成分，由三分之二陶瓷成分與三分之一生物來源物料成分共同組成，可被分解，相比傳統陶瓷更加堅韌耐磨，又沒有一般膠產品的侷促感，除了基本的黑白兩色，還有淡湖藍、櫻花粉及「Pantone 2021年度代表色」極致灰，男女皆宜。

另外，品牌亦率先展出母親節款式，桃紅和藍色的膠錶以間尺為靈感，勾起童年回憶，就像無論兒女的年齡多少，在媽媽的眼中都依然是小朋友般，錶帶鏤空M♡M（MOM）一字以表達愛意，有意思又實用。

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