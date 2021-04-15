男子組合MIRROR內被公認為最唱得的柳應廷（Jer），雖然參加《全民造星》真人騷30強止步，但最後卻得到花姐賞識加入MIRROR，他更在年頭舉行的叱吒頒獎禮上得到「叱咤樂壇生力軍」金獎。雖然成功跑出，但Jer最近接受陳志雲訪問時，重提到當年《造星》被foul時亦忍不住落淚。

今晚播出的《Stephen．傾》中，陳志雲找來MIRROR中的隊員Jer擔任嘉賓。節目中，Jer除了跟陳志雲分享家庭外，亦有提到已拍拖3年的圈外女友Kelly。Jer指當初是在一個學校show中認識Kelly，後來在網上「相認」後便開始聯絡及拍拖。提到女友，Jer笑得非常sweet，他指女友是自己喜歡的類型，又謂因為身邊多了很多女性會令女友吃醋及沒安全感，故一有時間就會陪着女友，以及為她制造不同的小驚喜。

被foul後唔敢話畀人聽

當Jer與陳志雲講到自己入行經過時，他謂指當初是辭職參加《造星》打算追夢，但沒想到首round就已被foul走。雖然Jer重提當年被foul的情況時一直強忍淚水，但最終亦忍不住喊了出來。他指自己被foul後不敢通知女友和家人，「完咗比賽，匿喺床冇郁幾日，唔敢同佢哋講第一round輸咗。」而他又指曾嘗試做音樂2年幾，知道在香港做到可以讓大家認識是很難，「《造星》係唯一機會，冇咗打擊好大。」不過他亦特別感謝花姐找他參加《造星》復活戰，雖然30強止步，但花姐依然找他加入MIRROR，Jer表示最初也因自覺跳舞不好、怕連累其他隊友而拒絕了花姐3、4次，不過最後亦被花姐說服。

之後當花姐上台與Jer和陳志雲一齊傾，一向嫌Jer太肥的花姐即叮囑他要「好好把握好樣嘅時間」，之後又禁不住踩Jer肥，「拍MV時成個麵包咁，《造星》時樣衰到不得了，都唔知點解睇得佢上眼。」而當陳志雲問他如何說服Jer加入MIRROR？她說：「點都要有人識唱歌，個樣唔好咪擺邊啲。」當花姐表示希望MIRROR每個成員都能拍劇時，Jer即表示自己也很喜歡拍劇，不過就被花姐踢爆他當初拍完《男排女將》後喊住表示唔鍾意，當Jer解釋當時是因未拍過劇所以覺得迷惘後，花姐即說：「呢啲咪周身賤格囉，拍嗰時又嫌辛苦又嫌自己樣衰，好喇，套劇反應好又話鍾意。」不過花姐笑言睇完Jer的演出，最終也是覺得唱歌較為適合他。

日後更注意用詞

另外，陳志雲亦有問到Jer與江𤒹生（Anson Kong）感情如何，之後Jer又解釋自己與Anson Kong在叱吒頒獎禮的是非，他指因為自己與Anson Kong同年，而兩人也是很喜歡唱歌，故明白對方失獎後的心情，故甫上台便為他打氣，「我原意係好想為佢打氣，就算宣佈我攞金獎，我care嘅係佢開唔開心？會唔會唔有hard feeling？」而他謂經過此事後會更注意說話的用詞。

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