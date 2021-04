世界正在重啟了嗎? 沒有了傳統的季度日程,新裝新系列的發布變得更自由及驚喜。CELINE前日以影片形式發佈2021秋冬系列,新裝騷如上季一樣在古堡取景,帶來70年代自由與華麗的千禧版本。FEND在Kim Jones手上自然也更活躍,近日就以高訂基調發佈限量系列。

CELINE

Hedi Slimane上季在古堡拍攝新裝短片,今次亦同一手法轉理,地點則轉移到去了城堡Château de Vaux-le-Vicomte ,前日發佈的新系列,就像春夏系列的簡約版本,延續那份年輕自由、帶點grunge又帶點巴黎風尚的格調。引用位法國詩人的句子去概括新裝的美學面貌,其中一句:”MY YOUTH HAS BEEN NOTHING BUT A TENEBROUS STORM, PIERCED NOW AND THEN BY RAYS OF BRILLIANT SUNSHINE.” (意譯:我的年輕歲月只是一場暴風雨,被刺穿,然後在燦爛的陽光下照耀着。) 並為系列命名為「Parade」。

CELINE的「遊行」,完全屬於 Kaia Gerber 、Bella Hadid千禧世代的日常穿着,基本造型:不規則cut-out body 、濶管牛仔褲與加大剪裁的呢絨西裝外套;或印花裙與hoodie及短靴,與Gen-Z 無縫接軌。華麗和街頭風、閃亮與grunge味的二元組合無拘無束,大尖領珠片長裙搭配軍綠色bomber或basketball jacket,黑色珠片褲與有型黑色leather bomber。

非常70年代巴黎女郎風尚的絲質blouse配牛仔褲、四袋外套,也twist了變作珠片版本及中古vintage 牛仔褸、牛仔褲等,Hedi Slimane熱愛的tux jacket及豹紋,新季當然也有。影片最後,女模穿上如同陽光璀璨的金色珠片晚裝,觀看煙放盛放的美好。值得一提,新季也推出兩款新手袋Romy 及Tabou,在經典設計的基礎中帶來新意。

Fendi

FENDI在Kim Jones手上也加入限時限地限購的限制遊戲,新出的別注版並名正言順地改名為limited Collection,系列昨日起正式開賣並只在全球九間店、賣兩星期。這分限定了的時尚,系列擷取Kim Jones主理Fendi的首個2021年春夏高級訂製系列設計,將性別界線模糊小說《奧蘭多》作靈感的系列延續。1920年代英倫浪漫情懷下,黑與白為主色,非常簡潔、timeless elegance,V領白恤衫裙、黑色長袖連身裙、超長袖恤衫與西褲的組合等,剪裁上相對傾向簡單。

性別流動主張下,masculine及femine 的二元共和也在新裝上發現到,黑色套裝在硬朗明快線條下,飾以女性化細節;單肩白恤衫裙一邊,浪漫露肩,一邊裁縫式恤衫袖。高訂作中,令人驚艷的巴洛克珍珠首飾及冷凍樹脂、閃石壓紋大耳環、配飾,別注系列當然也不錯過。Peekaboo及Baguette的限量版,靈感源自一間大宅的裝飾物。

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!