去年出道的韓國四人女團aespa屬SM事務所旗下，貴為少女時代、EXO的同門師妹，出道前已備受關注，雖然多次爆出是非，但無損組合的人氣。aespa早前為雜誌拍攝新相，卻疑似遭到工作人員偷拍，引起網民熱議。

aespa上月在官方YouTube頻道公開了拍攝花絮影片，當Karina及Winter受訪時，一名男性工作人員走到兩人身旁，拿出手機開了相機功能，隨後從兩人身後經過，在Winter背後時更將身體微微向下傾斜，疑似在偷拍兩人。網民將疑似案發經過剪成6秒短片後，引起fans及網民瘋傳，在Twitter上轉發破萬，紛紛留言批評該工作人員：「這太囂張了」、「好噁心」、「太猖狂了」等。

SM否認成員受害

由於事件發酵，SM事務所昨晚發聲明就事件解畫：「該工作人員是負責當天拍攝的攝影師，向本人確認後，並沒有發生會產生誤會的狀況。同時亦跟Winter了解事件，Winter表示當天的拍攝氣氛很好，現場沒有沒有發生不愉快或令人誤會的狀況，希望外界不要誤會，也感謝大家的關心。」至於被指偷拍成員的攝影師，就表示會起訴誣衊他的網民。

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