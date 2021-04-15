日本紅星一向深受中國人歡迎，曾參演周杰倫歌曲《說好不哭》MV的24歲日本女星三吉彩花和日劇天王木村拓哉的18歲細女光希近日就在中國人氣急升，有傳媒就分析兩人受當地人歡迎的原因。

有日媒報道指，三吉於前年拍過周杰倫的MV後，隨即備受注目，更被中國網民大讚是第一美女。三吉雖然早前被爆與27歲男星竹內涼真同居，但中國有記者就指三吉擁有與其他日本女星不同的男性化容貌和健康身型，所以特別受中國人歡迎。三吉去年還有機會參演中國電視劇《了不起的女孩》，令她的知名度進一步提升。

至於年僅18歲的光希不但為著名時裝品牌拍廣告，又登上時裝雜誌《紅秀》封面，今年三月更以每集300萬元人民幣酬勞獲邀上中國節目《創造營2021》。中國記者就指：「木村拓哉在中國依然人氣高企，而且因為中國傳媒接觸不到木村家的私人生活，所以對光希十分好奇，並以天價邀請她上節目。」雖然光希上月為VALENTINO拍概念短片時，被安排在一條鋪在地上的和服腰帶上行走，被鬧爆褻瀆日本傳統文化，但由於短片是由中國藝術家製作，所以她在中國的人氣並不受影響。

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