日本搞笑組合「再見吧青春之光」的35歲成員東袋於2013年被爆搭上另一諧星前輩的老婆，導致人氣急跌，其後與成員森田哲矢成立個人事務所繼續藝能活動。東袋大前日又再被日媒爆出兩度搞大圈外人A小姐，更要求對方墮胎。

據日媒《週刊新潮》報導，A小姐於2018年透過IG認識東袋，並於一星期後相約飲酒，雖然之後曾經多次約會，但卻一直沒有成為正式的女友。A小姐於前年發現東袋有其他伴侶，到去年就向他表示如果不正式交往就不再與他見面，迫使東袋做決定，最終兩人成為情侶。其後由於武漢肺炎疫情關係，兩人幾乎每日都在A小姐的寓所中度過，A小姐亦因此被東袋搞大肚。A小姐之後因為肚痛入院檢查，證實已經流產，但她當時因不想令東袋有心理負擔，所以沒有將事情告訴他，報道又指東袋經常拒絕避孕。

A小姐到了去年12月又感覺身體有異，到醫院檢查後再發現懷孕，但東袋卻竟然向她表示不能結婚，指結婚會令工作量減少。但他亦承諾會與A小姐同住，並一起撫養孩子。不過，東袋的態度在翌日已180轉變，並要求A小姐墮胎，但A小姐已決定生下BB。據悉，A小姐至今已懷孕六個月，東袋向傳媒表示會負上責任，兩人正透過律師處理事件。

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