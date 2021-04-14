天下沒有「懷才不遇」這回事，只要裝備好自己，總會遇到發光發亮的機會。現年25歲的陳葦璇於2015年加入女子組合《As One》出道，隨後解散，開始以跳唱歌手身份作獨立發展。去年底ViuTV的《全民造星III》，參賽者每一次有笑有淚有汗水的表演，令節目掀起話題，當中陳葦璇每次都帶來強勁有力的歌舞表演，成功搶佔三甲一席位。

【從迷失變得堅定】

由女團《As One》到《全民造星III》，由青春少女的「陳嘉茵」，到揮別長髮，變成眼前一頭瀟灑短髮的陳葦璇，五年間的經歷與轉變，令她從迷失變得更加堅定。陳葦璇日前受訪時，形容比賽令她成長，更清晰自己的定位，也發掘了更多心靈上的感受，她說比賽前擔心與憂慮較多，「一來疫情影響好多plan好咗嘅事，二來我都一直搵緊自己方向，有少少迷失，處於擔心比較多，所以先想不停試新嘢，我都好多謝呢個比賽畀咗好多曝光率我，𠵱家因為多咗人認識自己，憂慮少咗，唯一要做好，就係唱歌、跳舞，做好原來最基礎嘅嘢，分享畀大家就夠。」

【帶起家中短髮潮】

陳葦璇在訪問期間，說到短髮更能代表她時，分享了家中趣事，「我阿媽都係咁短頭髮，以前成日叫我剪短，然後有一日我真係剪到咁短，佢見到『吓！竟然咁短！』 佢好驚訝，然後我仲越剪越短，兩邊都剷短了，我仲帶起屋企嘅短髮熱潮，爸爸𠵱家係光頭，哈哈。」

雖然曾經歷過解散、迷失，但陳葦璇笑指因為這個世界總是「低處未算低」，所以不認為自己曾遇上低潮，只是未達到目標，「有人曾經問我點解咁樂觀，其實我唔係樂觀，只係比較知道自己想要嘅生活，咁就定一個目標去達到，唔係話我要做億萬富豪，而係事業上，我要出到幾多首歌，又或者你想結婚，都可以係一個目標，set好目標就一步步做好佢，如果未做到，只係付出嘅努力未夠多。」

【六歲開始愛上表演】

相信只要曾經看過陳葦璇的表演，那種自信與從容，都會覺得她有種天生屬於舞台的感覺。從六歲開始她便愛上表演，「小學有中國舞班，要精選先可以參加，老師喺操場教咗一小段舞，學完之後跳畀佢咃睇，我被揀中咗，由嗰時開始鍾意喺台上跳吓跳吓嘅感覺，都畀咗一個好嘅開始我。」之後學習拉丁舞、Jazz Funk，到中學參加比賽接觸唱歌，自此與「唱跳」結下不解之緣。雖然參加過無數比賽，擁有很多經驗，在台上總是一副信心爆棚的模樣，但她也曾「淆底」過，「當時好驚我就會深呼吸，同自己講『冇事嘅』！一次過爆出嚟。」她分享心得謂，越驚越要望住評判對眼，就會得到自信分。

【新歌講迷茫失落】

今年陳葦璇帶來了首支有份創作的單曲《本日終了》，用歌詞描述去年迷茫與失落的心情，「如何被外在環境影響底下，我都會找尋新方向，例如首先要改變自己，先可以改變之後嘅路，闖出一片天，正正因為過去嘅迷茫，先至令自己更加成熟。」之後她會與監製JNY再聯手合作帶來更多新歌。

髮型：Melody Chiu

化妝：Larry Ho Of Aveda IL COLPO

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